Евгений Редькин: «Участие Устюгова в предстоящем сезоне планируется, но мы с ним это еще не обсуждали»

Директор Центра спортивной подготовки сборных команд Югры Евгений Редькин сообщил, что лыжник Сергей Устюгов планирует выступать в новом сезоне.

Устюгову 34 года, он олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. Прошлый сезон спортсмен почти полностью пропустил.

«Прошедший спортивный сезон Сергея Устюгова считаем неудачным.

Участие Сергея в предстоящем сезоне планируется, но мы с ним это еще не обсуждали», – сказал Редькин.

