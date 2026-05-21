Евгений Редькин: «Участие Устюгова в предстоящем сезоне планируется, но мы с ним это еще не обсуждали»
Директор Центра спортивной подготовки сборных команд Югры Евгений Редькин сообщил, что лыжник Сергей Устюгов планирует выступать в новом сезоне.
Устюгову 34 года, он олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. Прошлый сезон спортсмен почти полностью пропустил.
«Прошедший спортивный сезон Сергея Устюгова считаем неудачным.
Участие Сергея в предстоящем сезоне планируется, но мы с ним это еще не обсуждали», – сказал Редькин.
Устюгов о пропуске чемпионата России: «У меня все-таки трое детей, жена. Надо уделять время семье, а лететь на Сахалин... Это сложно»
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
