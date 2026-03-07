Линдси Вонн: «Лыжный спорт – моя страсть. Смогу ли я когда-нибудь снова им заниматься, покажет время, но я чувствую себя счастливой»

Горнолыжница Вонн: спорт – моя страсть, я чувствую себя счастливой.

Американская горнолыжница Линдси Вонн высказалась о том, что не смогла завершить текущий сезон из-за тяжелой травмы.

Вонн упала во время скоростного спуска на Олимпиаде-2026, с трассы ее эвакуировали вертолетом. Спортсменка получила сложный перелом большеберцовой кости и перелом головки малоберцовой кости. Она перенесла пять операций.

«Что ж... я носила красную майку лидера с первой гонки сезона, но, скорее всего, завтра будет мой последний день в этой роли. В начале сезона никто бы не поверил, что я окажусь так близко к этой позиции. Однако завоевание титула было моей целью, и я была так мучительно близка к ее достижению.

Я была на подиуме в каждом скоростном спуске сезона, включая две победы. Я вернулась на первое место в мире после шестилетнего перерыва из-за частичной замены коленного сустава – и это само по себе невероятное достижение, которое я никогда не забуду.

Хотя через несколько дней никто не вспомнит, что я почти выиграла титул, я буду помнить. Я не хотела выигрывать его ради того, чтобы что-то кому-то доказать. Просто я знала, что могу. И мне бы очень хотелось иметь шанс бороться до конца...

Однако, сидя здесь, я задумываюсь: почему титул так много значит для меня? Почему я плачу над хрустальным трофеем?

Потому что катание на горных лыжах всегда было тем, что я люблю больше всего на свете. Оно всегда приносило мне невероятную радость, особенно в этом сезоне. Я понимаю, что отсутствие еще одного титула не делает этот сезон менее выдающимся. Это не отнимает радости, которую я испытывала, стоя на старте или пересекая финишную черту и видя номер 1 рядом со своим именем.

Это не отнимает невероятного времени, проведенного с моей командой и товарищами по команде; песен и танцев с болельщиками и детьми на стадионе. Эти воспоминания не смываются из-за отсутствия титула. Мои слезы просто означают, что мне не все равно. Мне всегда было не все равно – вот почему я так много работаю.

Лыжный спорт – моя страсть. Смогу ли я когда-нибудь снова им заниматься, покажет время. Но, по крайней мере, у меня остались воспоминания. С титулом или без, я чувствую себя счастливой.

Куда бы ни вела эта дорога, я найду свой путь. Я всегда его нахожу. Есть так много причин для счастья и так много поводов для благодарности. Спасибо всем, кто был со мной в этом путешествии», – написала Вонн в соцсети.

