Юрий Каминский: «По-моему, Вяльбе за 16 лет руководства ФЛГР так и не научилась отличать диалог с солидным российским изданием от разговора на базаре»

Каминский резко высказался о комментариях Вяльбе в СМИ.

Заслуженный тренер РФ Юрий Каминский резко высказался о комментариях экс-главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в СМИ.

Ранее Вяльбе в интервью РИА Новости предположила , что после Олимпиады-2010 в Ванкувере Каминский стал инициатором письма , в котором спортсмены обратились к президенту РФ (на тот момент) Дмитрию Медведеву и раскритиковали работу Владимира Логинова во главе ФЛГР. В том же году новым руководителем организации была избрана Вяльбе.

– Что вы думаете по поводу этих слов Вяльбе?

– Елена Валерьевна, как всегда, в своем репертуаре: у нее «может быть» от факта вообще никак не отличается. И, по-моему, за 16 лет руководства ФЛГР она так и не научилась отличать диалог с солидным российским изданием от разговора на базаре. Вот и ведет себя, соответственно, как на базаре.

Если вспоминать, как все происходило с этим письмом, то ко мне подошел Коля Морилов – по-моему, мы летели с этапа Кубка мира, ребята должны были идти после Олимпийских Игр в Кремль на прием к президенту страны Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Кто был автором этого письма, я не знаю, но продвигали его Коля Морилов и Наташа Коростелева .

Подошел ко мне Коля, дал прочитать это письмо, предложил подписать. Я его подписывать не стал – более того, настоятельно порекомендовал Коле не давать ход этому письму, потому что там приводились такие мелкие и незначительные факты, что принимать их во внимание было как-то странно и неловко. К тому же это письмо могло повлиять на судьбу конкретного человека – президента ФЛГР Владимира Алексеевича Логинова, и оно потом в итоге как раз и повлияло. И, как оказалось, повлияло не только на судьбу этого человека, но и всего российского лыжного спорта в целом.

В общем, я порекомендовал остальным спортсменам своей группы не подписывать это письмо, и первоначально, насколько я знаю, они так и решили – не подписывать. Но где-то то ли по пути в Кремль, то ли, может быть, немножко раньше они по каким-то причинам передумали, и в итоге Крюков , Петухов , Панжинский – все подписали. Мы как раз недавно с Никитой Крюковым вспоминали этот эпизод и сами для себя примерно восстановили хронологию всей этой истории.

Естественно, по итогам этого письма потом высказался президент страны Медведев, и в моем понимании на тот момент наилучший президент ФЛГР Владимир Логинов покинул свой пост, подав заявление об отставке.

То есть если все-таки говорить про мое отношение к этому, то надо, во-первых, посмотреть, зачем мне это надо было. Потому что президент ФЛГР Владимир Алексеевич Логинов был инициатором того, чтобы меня в сборную привлекли в качестве тренера спринтерской группы. Собственно, он и был тем человеком, который принял окончательное решение, брать или не брать из спортшколы в сборную России данного тренера.

Поэтому в определенном смысле меня можно считать его протеже или выдвиженцем. И зачем мне было рубить сук, на котором я сам сидел? Поэтому и говорю, что утверждать подобное могут только люди, лишенные разума или способности анализировать. А если посмотреть на ситуацию вдолгую, то бенефициаром-то от появления этого письма оказалась как раз Елена Валерьевна. Не появись этого письма, вряд ли бы она победила Логинова на очередных выборах президента ФЛГР. Все мы знаем, что у Владимира Алексеевича всегда были прекрасные отношения в регионах.

И думаю, многие регионы готовы были бы его поддержать, если бы он пошел избираться. Просто он не стал это делать. По каким причинам, не могу сказать, это надо с ним разговаривать. Но в моем понимании Логинов был самым лучшим президентом лыжных гонок из тех, которых я знаю. Я, правда, с немногими поработал, но, по крайней мере, в моей судьбе он сыграл положительную роль, за что я ему благодарен, – приводит слова Каминского «Лыжный спорт».