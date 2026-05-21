Юрий Каминский: «По-моему, Вяльбе за 16 лет руководства ФЛГР так и не научилась отличать диалог с солидным российским изданием от разговора на базаре»
Заслуженный тренер РФ Юрий Каминский резко высказался о комментариях экс-главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в СМИ.
Ранее Вяльбе в интервью РИА Новости предположила, что после Олимпиады-2010 в Ванкувере Каминский стал инициатором письма, в котором спортсмены обратились к президенту РФ (на тот момент) Дмитрию Медведеву и раскритиковали работу Владимира Логинова во главе ФЛГР. В том же году новым руководителем организации была избрана Вяльбе.
– Что вы думаете по поводу этих слов Вяльбе?
– Елена Валерьевна, как всегда, в своем репертуаре: у нее «может быть» от факта вообще никак не отличается. И, по-моему, за 16 лет руководства ФЛГР она так и не научилась отличать диалог с солидным российским изданием от разговора на базаре. Вот и ведет себя, соответственно, как на базаре.
Если вспоминать, как все происходило с этим письмом, то ко мне подошел Коля Морилов – по-моему, мы летели с этапа Кубка мира, ребята должны были идти после Олимпийских Игр в Кремль на прием к президенту страны Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Кто был автором этого письма, я не знаю, но продвигали его Коля Морилов и Наташа Коростелева.
Подошел ко мне Коля, дал прочитать это письмо, предложил подписать. Я его подписывать не стал – более того, настоятельно порекомендовал Коле не давать ход этому письму, потому что там приводились такие мелкие и незначительные факты, что принимать их во внимание было как-то странно и неловко. К тому же это письмо могло повлиять на судьбу конкретного человека – президента ФЛГР Владимира Алексеевича Логинова, и оно потом в итоге как раз и повлияло. И, как оказалось, повлияло не только на судьбу этого человека, но и всего российского лыжного спорта в целом.
В общем, я порекомендовал остальным спортсменам своей группы не подписывать это письмо, и первоначально, насколько я знаю, они так и решили – не подписывать. Но где-то то ли по пути в Кремль, то ли, может быть, немножко раньше они по каким-то причинам передумали, и в итоге Крюков, Петухов, Панжинский – все подписали. Мы как раз недавно с Никитой Крюковым вспоминали этот эпизод и сами для себя примерно восстановили хронологию всей этой истории.
Естественно, по итогам этого письма потом высказался президент страны Медведев, и в моем понимании на тот момент наилучший президент ФЛГР Владимир Логинов покинул свой пост, подав заявление об отставке.
То есть если все-таки говорить про мое отношение к этому, то надо, во-первых, посмотреть, зачем мне это надо было. Потому что президент ФЛГР Владимир Алексеевич Логинов был инициатором того, чтобы меня в сборную привлекли в качестве тренера спринтерской группы. Собственно, он и был тем человеком, который принял окончательное решение, брать или не брать из спортшколы в сборную России данного тренера.
Поэтому в определенном смысле меня можно считать его протеже или выдвиженцем. И зачем мне было рубить сук, на котором я сам сидел? Поэтому и говорю, что утверждать подобное могут только люди, лишенные разума или способности анализировать. А если посмотреть на ситуацию вдолгую, то бенефициаром-то от появления этого письма оказалась как раз Елена Валерьевна. Не появись этого письма, вряд ли бы она победила Логинова на очередных выборах президента ФЛГР. Все мы знаем, что у Владимира Алексеевича всегда были прекрасные отношения в регионах.
И думаю, многие регионы готовы были бы его поддержать, если бы он пошел избираться. Просто он не стал это делать. По каким причинам, не могу сказать, это надо с ним разговаривать. Но в моем понимании Логинов был самым лучшим президентом лыжных гонок из тех, которых я знаю. Я, правда, с немногими поработал, но, по крайней мере, в моей судьбе он сыграл положительную роль, за что я ему благодарен, – приводит слова Каминского «Лыжный спорт».
И можно было б отреагировать иначе, если б не жирная клякса в виде «лучшего президента флгр». 16 лет прошло, а мы забыть не можем тонну допинговых скандалов и скудный набор медалей. Лучший, ага.
И Вяльбе на этом фоне, которая подняла лыжи со дна, развила как то все в регионах, при ней мы вспомнили что такое БХГ не только у женщин, но и у мужчин, узнали что такое победа на ТДС, получили россыпь медалей ГС от большого числа спортсменов.
И мне совершенно пофиг как она, порой, выражается. Она хотя бы не изображает из себя того, кем она не является.
А подобные неудачники свои промахи только на кого то сваливать могут.
Ретивых бы у него быстрее Клебо был. Что ж не был то? )))
И в биатлоне, я смотрю, просто вывел всех на новый уровень. Один Латыпов, которому пофиг с кем тренироваться. Он и до него и после него на том же, своем уровне.
Тьху, короче. Мелочные и мстительные мужичонки - что может быть хуже
Расскажите мне куда норвежцы прятались, аж целые этапы пропускали.
Чушь какую то несете, ей-богу.
Рочева О. В. – призер ЭКМ, чемпионка России;
Черноусов И. Г. – призер ЭКМ;
Хазова И. В. – бронзовый призер ОИ-2010, победитель и призер ЭКМ;
Жмурко А. В. – победитель ЭКМ;
Новикова В. В. – чемпионка России;
Коростелева Н. С. – бронзовый призер ОИ-2010, бронзовый призер ЧМ-2003, победитель и призер ЭКМ;
Вылегжанин М. М. – серебряный призер ЧМ-2009, призер ЭКМ;
Панкратов Н. В. – серебряный призер ЧМ-2007, бронзовый призер ЧМ-2005, победитель и призер ЭКМ;
Завьялова О. В. – двукратная чемпионка мира;
Морилов Н. С. – бронзовый призер ОИ-2010, серебряный призер ЧМ-2007/2009, победитель и призер ЭКМ;
Парфенов А. С. – бронзовый призер ЧМ-2010 до 23-х лет;
Петухов А. Е. – бронзовый призер ОИ-2010, победитель и призер ЭКМ;
Панжинский А. Э. – серебряный призер ОИ-2010;
Крюков Н. В. – победитель ОИ-2010.
Побеждать? Это когда в числе тренеров эпохальный тип, у которого все или больные или раз в 4 года выстреливают?
Ну че сказать, БОГИНЯ