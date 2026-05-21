Юрий Каминский: «По-моему, Вяльбе за 16 лет руководства ФЛГР так и не научилась отличать диалог с солидным российским изданием от разговора на базаре»

Каминский резко высказался о комментариях Вяльбе в СМИ.

Заслуженный тренер РФ Юрий Каминский резко высказался о комментариях экс-главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в СМИ.

Ранее Вяльбе в интервью РИА Новости предположила, что после Олимпиады-2010 в Ванкувере Каминский стал инициатором письма, в котором спортсмены обратились к президенту РФ (на тот момент) Дмитрию Медведеву и раскритиковали работу Владимира Логинова во главе ФЛГР. В том же году новым руководителем организации была избрана Вяльбе.

– Что вы думаете по поводу этих слов Вяльбе?

– Елена Валерьевна, как всегда, в своем репертуаре: у нее «может быть» от факта вообще никак не отличается. И, по-моему, за 16 лет руководства ФЛГР она так и не научилась отличать диалог с солидным российским изданием от разговора на базаре. Вот и ведет себя, соответственно, как на базаре.

Если вспоминать, как все происходило с этим письмом, то ко мне подошел Коля Морилов – по-моему, мы летели с этапа Кубка мира, ребята должны были идти после Олимпийских Игр в Кремль на прием к президенту страны Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Кто был автором этого письма, я не знаю, но продвигали его Коля Морилов и Наташа Коростелева.

Подошел ко мне Коля, дал прочитать это письмо, предложил подписать. Я его подписывать не стал – более того, настоятельно порекомендовал Коле не давать ход этому письму, потому что там приводились такие мелкие и незначительные факты, что принимать их во внимание было как-то странно и неловко. К тому же это письмо могло повлиять на судьбу конкретного человека – президента ФЛГР Владимира Алексеевича Логинова, и оно потом в итоге как раз и повлияло. И, как оказалось, повлияло не только на судьбу этого человека, но и всего российского лыжного спорта в целом.

В общем, я порекомендовал остальным спортсменам своей группы не подписывать это письмо, и первоначально, насколько я знаю, они так и решили – не подписывать. Но где-то то ли по пути в Кремль, то ли, может быть, немножко раньше они по каким-то причинам передумали, и в итоге Крюков, Петухов, Панжинский – все подписали. Мы как раз недавно с Никитой Крюковым вспоминали этот эпизод и сами для себя примерно восстановили хронологию всей этой истории.

Естественно, по итогам этого письма потом высказался президент страны Медведев, и в моем понимании на тот момент наилучший президент ФЛГР Владимир Логинов покинул свой пост, подав заявление об отставке.

То есть если все-таки говорить про мое отношение к этому, то надо, во-первых, посмотреть, зачем мне это надо было. Потому что президент ФЛГР Владимир Алексеевич Логинов был инициатором того, чтобы меня в сборную привлекли в качестве тренера спринтерской группы. Собственно, он и был тем человеком, который принял окончательное решение, брать или не брать из спортшколы в сборную России данного тренера.

Поэтому в определенном смысле меня можно считать его протеже или выдвиженцем. И зачем мне было рубить сук, на котором я сам сидел? Поэтому и говорю, что утверждать подобное могут только люди, лишенные разума или способности анализировать. А если посмотреть на ситуацию вдолгую, то бенефициаром-то от появления этого письма оказалась как раз Елена Валерьевна. Не появись этого письма, вряд ли бы она победила Логинова на очередных выборах президента ФЛГР. Все мы знаем, что у Владимира Алексеевича всегда были прекрасные отношения в регионах.

И думаю, многие регионы готовы были бы его поддержать, если бы он пошел избираться. Просто он не стал это делать. По каким причинам, не могу сказать, это надо с ним разговаривать. Но в моем понимании Логинов был самым лучшим президентом лыжных гонок из тех, которых я знаю. Я, правда, с немногими поработал, но, по крайней мере, в моей судьбе он сыграл положительную роль, за что я ему благодарен, – приводит слова Каминского «Лыжный спорт».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Лыжный спорт»
А у нас есть солидные спортивные издания?)
Хохохо. Как все интересно. Стало быть вот почему тетьлена ликвидировала спринтерскую группу и слила Каминского.
И можно было б отреагировать иначе, если б не жирная клякса в виде «лучшего президента флгр». 16 лет прошло, а мы забыть не можем тонну допинговых скандалов и скудный набор медалей. Лучший, ага.
И Вяльбе на этом фоне, которая подняла лыжи со дна, развила как то все в регионах, при ней мы вспомнили что такое БХГ не только у женщин, но и у мужчин, узнали что такое победа на ТДС, получили россыпь медалей ГС от большого числа спортсменов.
И мне совершенно пофиг как она, порой, выражается. Она хотя бы не изображает из себя того, кем она не является.
А подобные неудачники свои промахи только на кого то сваливать могут.
Ретивых бы у него быстрее Клебо был. Что ж не был то? )))
И в биатлоне, я смотрю, просто вывел всех на новый уровень. Один Латыпов, которому пофиг с кем тренироваться. Он и до него и после него на том же, своем уровне.

Тьху, короче. Мелочные и мстительные мужичонки - что может быть хуже
Допинговые скандалы Вяльбе действительно трудно забыть - 3 доказанных читера на домашней Олимпиаде (и ещё 5 отмазанных одним австрийским арбитром в CAS, благополучно ныне трудоустроенноым в Минспорте) - это ещё в мире такого поискать надо🤷‍♂️ и КМ и «россыпь медалей» в тот ковидный сезон, когда офицеры WADA вообще не могли попасть а Россию, а от своих то бодро прятались по ЗАТО и военным городкам. Великий руководитель👍
Ну ка ну ка, это кто там доказанный читер и кого отмазали?
Расскажите мне куда норвежцы прятались, аж целые этапы пропускали.
Чушь какую то несете, ей-богу.
Вообще если так - то слова от Вяльбе называются "клевета".
Комментарий скрыт
Вся моя группа подписала, а я ни при чём, ага
Прошло 16 лет, для чего вспоминать это? Жизнь все расставила по своим местам. При Вяльбе в российские лыжи пришли победы на ОИ, ЧМ и Кубке мира. Да, она не всегда бывает политкорректна. Ну а кто там шёлковый и пушистый?
Стоит еще добавить, что ушли допинговые скандалы. Это не менее важно, чем медали
Победы на ои и чм и до нее были) не надо возносить ее так, как будто побед до нее +100500 лет не было)
Долгий жизненный опыт подсказывает, что в рассказе Каминского есть изрядная доля звиздежа. Когда человек прекрасно помнит, кто продвигал то письмо и его содержание, и говорит, что не помнит кто инициатор - это звиздёжь, так просто не бывает. В таком узком кругу всем прекрасно известно, кто против кого и зачем. Когда человек говорит, что всем сказал письмо не подписывать, но когда-то почему-то целая группа его спортсменов письмо подписала, и он не знает почему - это звиздёжь. поскольку наверняка обсуждения этого в их кругу были То, что он был заинтересован в том, чтобы не подставить своего покровителя - это звиздёжь, поскольку уже тогда он мог бы предпринять некие действия по предупреждению появления этого письма, но он ровным счётом ничего для этого не сделал. Просто сейчас человек пытается выставить себя в выгодном свете и не хочет вспоминать и озвучивать неудобные для него факты.
Вообще то это открытое письмо и все могут ознакомится как с его содержанием, так и с тем, кто его подписал.
Рочева О. В. – призер ЭКМ, чемпионка России;
Черноусов И. Г. – призер ЭКМ;
Хазова И. В. – бронзовый призер ОИ-2010, победитель и призер ЭКМ;
Жмурко А. В. – победитель ЭКМ;
Новикова В. В. – чемпионка России;
Коростелева Н. С. – бронзовый призер ОИ-2010, бронзовый призер ЧМ-2003, победитель и призер ЭКМ;
Вылегжанин М. М. – серебряный призер ЧМ-2009, призер ЭКМ;
Панкратов Н. В. – серебряный призер ЧМ-2007, бронзовый призер ЧМ-2005, победитель и призер ЭКМ;
Завьялова О. В. – двукратная чемпионка мира;
Морилов Н. С. – бронзовый призер ОИ-2010, серебряный призер ЧМ-2007/2009, победитель и призер ЭКМ;
Парфенов А. С. – бронзовый призер ЧМ-2010 до 23-х лет;
Петухов А. Е. – бронзовый призер ОИ-2010, победитель и призер ЭКМ;
Панжинский А. Э. – серебряный призер ОИ-2010;
Крюков Н. В. – победитель ОИ-2010.
Я не спорю. Но у него получается, как у доцента, тут помню. тут не помню. Кто продвигал помню, кто инициатор не помню. А письмо он увидел ещё до его опубликования.
Когда от мужиков обидки лезут, это стремно... Елена Вяльбе всем всё доказала своей работой и достижениями.
Логинов - самый лучший президент? Прикольный тезис конечно... Но только при нём как-то грустно всё было, особенно у женщин, резкое падение после долгих лет успехов.
Да? Только ребята при ней стали побеждать. А до неё дырка была, еще со времён Чепаловой
Хм, в какой дырке был Крюков?
Побеждать? Это когда в числе тренеров эпохальный тип, у которого все или больные или раз в 4 года выстреливают?
Ну че сказать, БОГИНЯ
С наилучшим Логиновым такие успехи, конечно, достигнуты были, впору жалеть)
Да тогда с этим "лучшим" такая дичь творилась. Допинг скандалы пошли один за одним, их (федерацию) ФИС даже оштрафовали за чрезмерное количество случаев. И НИЧЕГО! Спортсменов чуть ли не пачками отстраняли, а те же тренера и доктора продолжали работать и кормить допингом под улыбки Логинова. Классика прошло время все забылось и начинают из него страдальца делать.
Вяльбе скажут, и она кормить начнёт, с ложечки
Это закономерность? Как только тренера уходят тренировать вне России, то начинают "ныть" про прошлое , как он был хорош и ещё кто то, тоже хорош, а остальные бяки.
