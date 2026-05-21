  • Коростелев об иностранных лыжниках: «Все желают нам возвращения. Может, единичные случаи против, но в целом либо нейтралитет, либо положительное отношение»
Коростелев об иностранных лыжниках: «Все желают нам возвращения. Может, единичные случаи против, но в целом либо нейтралитет, либо положительное отношение»

Коростелев рассказал, что лыжники из других стран ждут возвращения россиян.

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал об общении с иностранцами на Олимпиаде-2026 в Италии.

– Как проходило общение со спортсменами других стран на Олимпиаде? Они хотели, чтобы мы быстрее вернулись? Были какие-то такие разговоры?

– Они все, само собой, желают возвращения, выражают поддержку. Может быть, какие-то единичные случаи против, но в целом либо нейтралитет, либо положительное отношение к нам. Все ждут [возвращения]. Это как минимум будет хорошо для спорта. <...>

– Чаще ли тебя стали узнавать на улицах после Олимпиады?

– Да, и мне даже иногда очень удивительно. Я сам не ощущаю прирост какой-то узнаваемости, именно со своей стороны. Для меня я не выполнил то, зачем приехал на Олимпиаду – я приезжал туда за медалью. Поэтому у меня осадок остается.

Но при этом, если брать узнаваемость, то да, ко мне могут на улице подойти и сказать: «О, мы за тебя болели! Красавчик! Спасибо тебе большое за то, что ты там был и дарил нам эмоции». В таком все духе.

Я в зал хожу – в директ пишут потом. Смотрю, в запросах висит: «Было очень удивительно увидеть тебя здесь. Удачи!» <...>

– Какой вопрос журналистов после Олимпиады тебе показался самым глупым и сильнее всего тебя разозлил?

– Может быть, не у журналистов, но я встречал такие вопросы, и это звучит смешно: «Ты обещал медаль, ты что с ней не приехал-то?» 

Я понимаю, если бы я занял 30-е, 40-е место, в этом районе. Окей, вопросы бы были. Но я пытался, сделал все, что от меня зависело, – ответил Коростелев в интервью «Mash на спорте».

Лучшим результатом Коростелева на Олимпиаде стало 4-е место в скиатлоне.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
