Коростелев о нехватке бесплатных презервативов на Олимпиаде: «Ни одного не заметил. Когда пришел спросить, уже закончились»

Коростелев о нехватке презервативов на Олимпиаде: ни одного не заметил.

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о нехватке презервативов в олимпийской деревне в Милане.

Итальянские СМИ во время Игр-2026 сообщали, что бесплатные презервативы для спортсменов закончились за три дня после начала Олимпиады.

«Ни одного не заметил. Когда пришел спросить, уже закончились. А я приехал в первый день», — заявил Коростелев в интервью «Mash на спорте».

На Олимпиаде закончились презервативы. Их выдали чуть ли не рекордно мало