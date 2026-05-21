Появилось видео встречи Губерниева и Вяльбе. Дмитрий принес букет цветов

В сети появилось видео встречи комментатора Дмитрия Губерниева и членом президиума Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Елены Вяльбе.

В последние годы она и Губерниев находились в состоянии конфликта.

Комментатор принес Вяльбе букет цветов и извинился.

«Начинаем работать с новой федерацией! Во имя и во славу российского лыжного спорта!» Губерниев встретился с Вяльбе и Свищевым