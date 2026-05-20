Дмитрий Свищев: «Губерниев извинился перед Вяльбе за определенные высказывания. Но больше говорили не о прошлом, а о будущем»

Свищев: Губерниев извинился перед Вяльбе за свои высказывания.

Глава Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев рассказал о встрече Дмитрия Губерниева и Елены Вяльбе.

Комментатор «Матч ТВ» Губерниев и трехкратная олимпийская чемпионка Вяльбе, которая с 2010-го по 2026 годы возглавляла Федерацию лыжных гонок России, долгое время находились в состоянии конфликта.

В мае 2026 года на базе ФЛГР была создана объединенная федерация лыжных видов спорта, председателем которой стал Свищев. Вяльбе вошла в президиум организации.

«Действительно, мы встретились и вместе обсудили вопросы развития спорта. Встреча была непростая, было что обсудить. Но результат, конечно, есть, и он радует.

Дмитрий Губерниев извинился за определенные высказывания, которые были в прошлом. Но больше говорили не о прошлом, а о будущем: какие нужны шаги для развития и популяризации видов спорта.

Нужна концентрация всех сил, всех ресурсов, потому что задач много. Договорились о дальнейшем сотрудничестве. Договорились работать вместе», — сказал Свищев.