  • Дмитрий Свищев: «Губерниев извинился перед Вяльбе за определенные высказывания. Но больше говорили не о прошлом, а о будущем»
Дмитрий Свищев: «Губерниев извинился перед Вяльбе за определенные высказывания. Но больше говорили не о прошлом, а о будущем»

Глава Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев рассказал о встрече Дмитрия Губерниева и Елены Вяльбе. 

Комментатор «Матч ТВ» Губерниев и трехкратная олимпийская чемпионка Вяльбе, которая с 2010-го по 2026 годы возглавляла Федерацию лыжных гонок России, долгое время находились в состоянии конфликта. 

В мае 2026 года на базе ФЛГР была создана объединенная федерация лыжных видов спорта, председателем которой стал Свищев. Вяльбе вошла в президиум организации.

«Действительно, мы встретились и вместе обсудили вопросы развития спорта. Встреча была непростая, было что обсудить. Но результат, конечно, есть, и он радует. 

Дмитрий Губерниев извинился за определенные высказывания, которые были в прошлом. Но больше говорили не о прошлом, а о будущем: какие нужны шаги для развития и популяризации видов спорта.

Нужна концентрация всех сил, всех ресурсов, потому что задач много. Договорились о дальнейшем сотрудничестве. Договорились работать вместе», — сказал Свищев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Губеру по-быстрому переобуться - раз плюнуть! Главное должность какую-то отхватить. Для этого можно мириться, извиняться, что угодно делать. Такие вот принципы. Зато всегда на виду!
ОтветEvgen Vynokurov
Потому что у нас нет никакого института репутации. Звёздам любая дичь прощается, Башаров ведёт шоу и снимается в кино, Киркоров поет на сцене, Волочкова и Джигурда эксперты или участники каких-то шоу, и тоже на тв. А Губерниев не просто комментатор, лицо канала и ведущий любых государственных концертов
Есть Леха Панин, Долина из последнего и некоторые другие, кто даже у нас под отмену попал
Чей любовник губер что эту бездарность так тянут за уши?
Скорее любовница.
Я не разбираюсь как у лгбтешников устроено....
Самый ничтожный чел на свете
Нахеравертит делов, потом извиняется
И всё...
Малафеев, биатлоный тренер(то ли Ростовцев, либо другой, не суть)
Фуркада обласкал свиньей
Бузова, ща они ваще в унисон песенки поют))
Теперь Вяльбе еще
Сколько было прямых эфиров на мат-перемат
Он напоминает Киркорова, тот то же творит любую дичь, и потом ему аналогично, всё сходит с рук
Губеру попализу стоило 15 лет скандалить, чтобы сейчас извиниться и лизнуть
Вышестоящее начальство сказало он и лизнул, для Губера желание начальника закон для исполнения
Ждал когда ягодка созреет😁
Изв нения должны быть публичными.

Поскольку оскорблял он её на всю страну.
Хамил публично. Надо бы и извиняться публично.
Извинения этого убогого, ничего не стоят вообще. От души и сердца там нет ничего, также как и не существует признания своей неправоты.
Свищев, встань на лыжи, многое поймёшь. Нельзя руководить федерацией, если не знаешь элементарных вещей. Балаболов сейчас много, думают что за деньги все решаемо. А вот ни хрена. Не выходит.
Губа извинился? Значит Москву ждёт недельный ливень с градом, или метель.
Пожалуйста, не убивай меня, Елена! — Брат! Ты брат мой! Ты ж мне вместо Фишера был! Я ж тебя коньковым одношажным называла!
