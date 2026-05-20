Дмитрий Свищев: «Губерниев извинился перед Вяльбе за определенные высказывания. Но больше говорили не о прошлом, а о будущем»
Глава Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев рассказал о встрече Дмитрия Губерниева и Елены Вяльбе.
Комментатор «Матч ТВ» Губерниев и трехкратная олимпийская чемпионка Вяльбе, которая с 2010-го по 2026 годы возглавляла Федерацию лыжных гонок России, долгое время находились в состоянии конфликта.
В мае 2026 года на базе ФЛГР была создана объединенная федерация лыжных видов спорта, председателем которой стал Свищев. Вяльбе вошла в президиум организации.
«Действительно, мы встретились и вместе обсудили вопросы развития спорта. Встреча была непростая, было что обсудить. Но результат, конечно, есть, и он радует.
Дмитрий Губерниев извинился за определенные высказывания, которые были в прошлом. Но больше говорили не о прошлом, а о будущем: какие нужны шаги для развития и популяризации видов спорта.
Нужна концентрация всех сил, всех ресурсов, потому что задач много. Договорились о дальнейшем сотрудничестве. Договорились работать вместе», — сказал Свищев.
Нахеравертит делов, потом извиняется
И всё...
Малафеев, биатлоный тренер(то ли Ростовцев, либо другой, не суть)
Фуркада обласкал свиньей
Бузова, ща они ваще в унисон песенки поют))
Теперь Вяльбе еще
Сколько было прямых эфиров на мат-перемат
Он напоминает Киркорова, тот то же творит любую дичь, и потом ему аналогично, всё сходит с рук
Поскольку оскорблял он её на всю страну.