  • Коростелев об отпуске с Непряевой на Мальдивах: «Как-то так получилось: я приезжаю, она приезжает – хоп, в одном отеле оказались! Вообще удивились очень сильно!»
Коростелев об отпуске с Непряевой на Мальдивах: «Как-то так получилось: я приезжаю, она приезжает – хоп, в одном отеле оказались! Вообще удивились очень сильно!»

Коростелев ответил на вопрос об отношениях с Непряевой.

Савелий Коростелев ответил на вопрос об отношениях с Дарьей Непряевой.

В минувшем сезоне Коростелев и Непряева были единственными лыжниками из России, которые смогли выступить на международных турнирах в нейтральном статусе. По завершении сезона они вместе проводили отпуск.

– После твоего отдыха с Дашей на Мальдивах все СМИ в интернете начали писать о том, что вы вместе. Как вы оказались вместе на Мальдивах?

– Слушай, че-то как-то так получилось: я приезжаю, она приезжает – хоп, в одном отеле оказались! Вообще удивились очень сильно!

– Сколько ты потратил за этот отдых на Мальдивах?

– Хороший вопрос, надо посчитать... 10 ракушек, 15 кораллов, – ответил Коростелев в интервью  «Mash на спорте».

Коростелев и Непряева отдыхают вместе: Диснейленд в Париже, шампанское на Мальдивах

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Слушай, че-то как-то так получилось: я приезжаю, она приезжает – хоп, в одной кровати оказались! Вообще по утру удивились очень сильно!
Внесу коррективы. Вероятность того, что два профессиональных спортсмена сборной России независимо и случайно выбрали один и тот же отель на Мальдивах, оценивается приблизительно в 0,3%, что косвенно ставит под сомнение и саму исходную версию о случайности. Не благодарите.
Сам бы так подумал) Но у меня реальный случай. Мой прямой начальник полетел в турцию и встретил там начальника другого отдела, в том же отеле. Т.к. пользуются одним турагентом) Скорее всего тут та же картина. Один агент в одно место и полетели)
Мальдивские острова, 3-я улица Строителей, дом 25.
4-й этаж
Да, хоть 5 ый!)
Приезжаю как-то в отель, хоп-хей ла ла лей, а там Агутин, как-то так получилось.
Эскорт-агентство Хоп-хэй-лалалэй
Хоп-хэй-лалалэй - просто вызови ******
... , а чикипибарум!!!
Хоп приезжает туда Губерниев, а там хоп - Дима уже.
Хоп ,и в одном номере остановились...)
Хоп, в одной постели оказались
Да че он заливает, хоп-хоп если и было, то явно не в этот момент
Какой вопрос - такой и ответ
В 2019 поехали на майские на Тенерифе, выкладываю фотки и пишет мне подруга со школьных времен: «Завтра прилетаю и заезжаю в твой отель»😂 Хоп, а я там с женой🤦‍♂️
Жену в другой отель пришлось переселить?
Непряеву ни разу не встречал, хотя часто отдыхаю в разных пятерочках, правда не в отелях, а в магазинах.
Гамову встречал с подругами в Тихом стане в меге
Больше всего поразило как они втроем влезли в ВАЗ 2105 с покупками
Как-то в вк одна девушка писала, что тоже Гамову встретила в торговом центре и почувствовала себя карликом
Ради комментариев зашел и не пожалел!))
хоп- в одном отеле оказались, потом хоп - и в одном номере, потом хоп - и в одной кровати, потом хоп - она рожает, а отец-я...
