  Коростелев о конфликте Губерниева и Вяльбе: «Мы в этом театре только зрители. Елена Валерьевна выбрала достаточно грамотную позицию тотального игнорирования»
Коростелев о конфликте Губерниева и Вяльбе: «Мы в этом театре только зрители. Елена Валерьевна выбрала достаточно грамотную позицию тотального игнорирования»

Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью «Mash на спорте» рассказал о своем отношении к конфликту Дмитрия Губерниева и Елены Вяльбе.

Комментатор Губерниев ранее неоднократно критиковал работу Вяльбе на посту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

– Кого ты поддерживал в конфликте Вяльбе и Губерниева? За ним следила вся страна.

– Я зритель в этом. У меня даже пост на эту тему был, что мы здесь ничего не решаем, мы в этом театре только зрители. Поэтому я находился с наблюдающей стороны.

– Как ты думаешь, почему так мало людей в вашем комьюнити заступалось за Вяльбе? Ведь мужчина довольно-таки грубо общался с женщиной по ходу всего конфликта.

– Сложный вопрос. Я надеюсь, что вот сейчас – не знаю, когда у вас выйдет [интервью] – у них случится перемирие. Все-таки это больше медиаперепалка. И я думаю, ты понимаешь Дмитрия Губерниева с точки зрения журналиста.

Но я согласен, что так нельзя общаться. Но тут еще нюанс, что Елена Валерьевна сама достаточно грамотную позицию выбрала – капитального, тотального игнорирования его. Но, возможно, если бы она пару раз жестко ему ответила в СМИ, такого бы не было.

– То есть ты думаешь, что он специально добивался какой-то реакции от нее?

– Я более чем уверен, что да. Потому что Дима умеет хайповать на всем, чем только можно – в любом виде спорта куда хочет залезет со своим носом. Поэтому с его точки зрения это был чистый хайп. Елене Валерьевне было не до этого, поэтому она слала его куда подальше и игнорировала.

– Веришь ли ты в то, что он когда-то сможет стать президентом федерации лыжных гонок?

– Никогда не верил. Я всегда был уверен, что это часть какой-то пиар-кампании. Знаешь, из разряда «я наберу себе голосов и отдам другому» – что-то в таком духе. Я думал, это максимальное, что он сможет сделать, даже до такого не дошло, – сказал Коростелев.

20 мая глава Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев сообщил, что Губерниев провел встречу с Вяльбе и извинился перед ней за «определенные высказывания».

«Начинаем работать с новой федерацией! Во имя и во славу российского лыжного спорта!» Губерниев встретился с Вяльбе и Свищевым

Коростелев и тут в нейтральном статусе ))
губерниев уже строчит хайповую ответку коростелёву
Губер конечно днище нашего телевидения и журналистики наравне с Глебчиком
Ты смотри. какой Савка резвый. быстро переобувается........наверно и Бакурова с Волковым уже забыл......и под дудку команды Губерниева уже птичка эта петь не будет., как полгода назад.......ждем теперь отречения Легкова, и иже с ним, от постулатов Губерниева.....да и сам Губерниев скоро выйдет в народ с покаянием........всего одна новая фигура в Объединенной Федерации перевернула все правила их игры......хотелось бы еще послушать "начальника транспортного цеха" Сорина.......однако.....
Коростелев хвалил Губерниева как комментатора и журналиста (очень спорное мнение конечно но сейчас речь не о нем) но никогда не верил в его выдвижение на пост президента федерации. И всегда хвалил работу Вяльбе на этом посту.

В общем Савелию здесь переобуваться не пришлось в отличие от самих участников конфликта.
Савелий не зритель был в этом «театре абсурда« а участник - актёр второго плана и одной реплики ……..коллективно шатали обстановку в Федерации под умелым руководством Губерниева ……..а теперь он типа зритель ……..умыл руки и в кусты ..,,,,… это подлая порода …….таким не подают руки.,,,.,.однако .,,,,,
Такое Губерниев своим носом не пропустит, жареным запахло. Ждем новый спектакль ремейк по произведению "Нос".
