  • Юрий Каминский: «Если бы не ошибка руководства ФЛГР, Ретивых в двигательном плане был бы на одном уровне с Клэбо – а может, и выше»
Заслуженный тренер РФ Юрий Каминский высказался о кризисе в российском лыжном спринте.

– Слышал версию, что Вяльбе после своего прихода на должность президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) очень скоро вообще перестала давать хоть сколько-нибудь талантливых спортсменов в спринтерскую группу, что после этого спринтерская группа... Высохла, что ли? Вот как пересыхает в летнюю жару ручей, вот так же пересохла и спринтерская группа сборной России.

– Ну да, примерно так и было. Допустим, Глеб Ретивых (трехкратный призер чемпионатов мира в спринтерских дисциплинах – Спортс’’) у меня появился только после того, как прошел через руки всех других тренеров. Если бы не эта ошибка руководства ФЛГР, он в двигательном плане, в плане организации движения был бы на одном уровне с Клэбо. А может быть, и выше его. Что на предолимпийской неделе в Пхенчхане в 2017 году он и показал.

Там тренеры, специалисты как раз обратили внимание, что он в технике одновременного хода на финише стал очень похож на Крюкова. Это спортсмен, который действительно схватывал движение очень быстро. Но, видите, все эти заигрывания со спортсменами... Это же и сейчас так же происходит, спортсмены свободно переходят из одной группы в другую.

В целом, считаю, отношение Елены Валерьевны к стратегическому планированию никакое. Его просто нет. То есть у нас сиюминутное желание спортсменов, ну, может быть, каких-то функционеров, тренеров выполняется, и все. А так, чтобы разработать какую-то долговременную стратегию, работать вдолгую, мы не умеем.

А что касается спортсменов, то начиная с четырнадцатого-пятнадцатого года ни одного действительно сильного спринтера у нас в спринтерской сборной так и не появилось. Возьмите того же Сергея Устюгова. Уверен, окажись он в нашей спринтерской команде даже на год-два, он существенно расширил бы палитру своих приемов, у него изменился бы кругозор гонщика, изменилось бы видение трассы, оценка возможностей соперников, он по-иному начал бы «читать» гонку, что могло помочь ему в дальнейшем не только в спринтерских гонках.

Смотрите, как норвежцы делают. Они поместили Крога на два-три года в спринтерскую команду. И после этого Крог своими отточенными технико-тактическими действиями фактически обеспечил им золотую медаль на последнем этапе в большой эстафете на чемпионате мира в Лахти в 2017 году и в паре с Нортугом – в командном спринте на чемпионате мира в Фалуне 2015 года. Это были очень грамотные действия, прямо-таки учебное пособие по тактике.

Сергей Устюгов, который, как считалось, был на голову выше Крога, не смог отыграть 12 секунд и уступил ему на финише этой эстафеты несколько секунд. Считаю, Сергею в этой гонке как раз не хватило умения маневрировать, умения чередовать те или иные технико-тактические приемы. Кстати, на закате карьеры он наконец-то стал бегать тактически более разнообразно. До того у него всего две базовых тактики и было: выходит последним и на финише обыгрывает, либо выходит первым и пытается удержать скорость на максимальном уровне до самого конца.

А тактические решения, которые позволяют сохранить энергию и занять более выгодную позицию, – такие решения появились у него только в конце карьеры, когда силы были уже совсем не те, что раньше. Это, кстати, как раз и позволяло ему иногда обыгрывать в последние годы Большунова, – приводит слова Каминского «Лыжный спорт».

«Судя по трассам, мы вообще не готовились к Олимпиаде». Что не так с лыжным спринтом

Да всё элементарно, просто великие придумали, что спринт для слабаков, а лыжные гонки это только марафоны и разделки, Вяльбе так как она из пещерного века, эта мысль близка и на спринт в России забили не болт, а сваи.
Ответselso99
Для слабаков или нет - это большой вопрос. Но в принципе, "спринты и массовки извращают саму суть лыжного спорта". Слова Амудсена. Его к "пещерному веку", надеюсь, не относите?
К пещерному нет, ток на олимпиаде он слился во всех дистанционках. Ахах
Да, Ретивых мог бы добиться большего, если пораньше попал бы к Каминскому
Но нет сырья и кадров🤷‍♂️
Да, в Беларуси Каминского теперь не достать, в будущем наверное узнаем много чего ещё интересного про наших заправил в лыжном спорте
В Лахти Крог мастерски свой этап провел, как только Серёга сбавлял темп чтоб отдышаться, Крог сразу добавлял. Удержать Устюгова на таком минимальном просвете весь этап это не только физуха но и психология.
Разочарование от пустой болтовни и хвастовства.
Если бы да кабы я тоже могу сказать. Если бы Устюгов попал в лапы к Каминскому на год-два он бы вообще ниче не выиграл в своей жизни. Обсудим?))
Давайте. Кто такой Каминский, известно. А Вы, пардон, кто такой будете?
Так Устюгов не спринтер, он универсал, ему и не к Каминскому надо было
Каминский же не говорит, что не надо было дистанцию развивать. Он говорит, не надо было спринт урезать. И прав
