  • Линдси Вонн примет участие в Олимпиаде-2026, несмотря на разрыв крестообразной связки
45

Линдси Вонн примет участие в Олимпиаде-2026, несмотря на разрыв крестообразной связки

Горнолыжница Линдси Вонн примет участие в Олимпийских играх, несмотря на травму.

Американская горнолыжница Линдси Вонн объявила, что будет участвовать в Олимпиаде-2026, несмотря на то, что недавно получила травму.

30 января Вонн повредила колено во время выступления на этапе Кубка мира в Швейцарии.

«При падении в Кран-Монтане я порвала переднюю крестообразную связку и повредила мениск. Было проведено хорошее лечение, я консультировалась с врачами, тренировалась в зале и сегодня уже каталась на лыжах.

Мое колено держится хорошо, я чувствую себя сильной. Уверена, что смогу выступить в скоростном спуске в воскресенье», – сказала Вонн, уточнив, что пока будет носить ортез. 

«Я не в той ситуации, в которой хотела бы быть, но я выйду на старт. Это не первый раз, когда со мной происходит что-то подобное», – добавила спортсменка. 

41-летняя Вонн – олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, двукратная чемпионка мира. Она вернулась в спорт в сезоне-2024/25 после пятилетнего перерыва в карьере.

26 главных звезд Олимпиады-2026

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Eurosport
logoОлимпиада-2026
logoЛиндси Вонн
горные лыжи
logoсборная США жен
травмы
45 комментариев
С порванными крестами и мениском через неделю выходить на старт да ещё и в 41 год - чистое самоубийство. А главное зачем, всё всем ведь уже давным давно доказала.
Ответ Joe Burrow
С порванными крестами и мениском через неделю выходить на старт да ещё и в 41 год - чистое самоубийство. А главное зачем, всё всем ведь уже давным давно доказала.
Видать решила, что терять нечего. Готовилась, выступлю, чего терять, операцию всё равно делать.
Ответ Joe Burrow
С порванными крестами и мениском через неделю выходить на старт да ещё и в 41 год - чистое самоубийство. А главное зачем, всё всем ведь уже давным давно доказала.
Глупость или отвага? Какой смысл гробить себя и своё здоровье?
А нам правильно перевели про "разрыв" крестов?
Может разрыв мениска и повреждение крестов?
Тогда, ок, атроскопия, манипуляции, ну и уж если очень хочется, через пару недель на склон
Ну такое, знаете ли...
Ответ Karoch
А нам правильно перевели про "разрыв" крестов? Может разрыв мениска и повреждение крестов? Тогда, ок, атроскопия, манипуляции, ну и уж если очень хочется, через пару недель на склон Ну такое, знаете ли...
в оригинале Вонн сама произнесла "completely ruptured ACL" - полный разрыв то есть

¯_(ツ)_/¯
Ответ JohnnyJohn
в оригинале Вонн сама произнесла "completely ruptured ACL" - полный разрыв то есть ¯_(ツ)_/¯
Но тогда это звездец, она ходить нормально не должна, или такое за 3 дня уже купируют?
Новость из серии бумага все стерпит , данные травмы несовместимы с такой активностью спустя пару недель:(
Ответ Land1976
Новость из серии бумага все стерпит , данные травмы несовместимы с такой активностью спустя пару недель:(
Она в это воскресенье собралась соревноваться, нет тут пары недель)
учитесь, футболеры, как кресты за 3 дня лечить)
пипец, это какой-то робокоп в юбке
Ответ dedushka
учитесь, футболеры, как кресты за 3 дня лечить) пипец, это какой-то робокоп в юбке
да это просто нереально
Ответ dedushka
учитесь, футболеры, как кресты за 3 дня лечить) пипец, это какой-то робокоп в юбке
Полгода минимум на зарплате и восстановлении,бодро ответили футболисты.
Крутая она, нет вопросов. Автором комментов - читайте оригинал ее поста, а не кривые переводы. Возможно разрыв мениска был еще раньше. И она считает, что мышцы компенсируют нагрузку раз нет отека.
Удачи ей, так вернуться в 40 лет это очень круто. Кто занимается спортом после 40 и конкурирует с молодыми тот поймет
Ответ Jesse Boy
Нафига?
ну она последний сезон в любом случае едет, особо целей в Кубке мира нет, может закончить и сразу после ОИ, ради которых во многом и вернулась. так что все логично
Ответ Манагер22
ну она последний сезон в любом случае едет, особо целей в Кубке мира нет, может закончить и сразу после ОИ, ради которых во многом и вернулась. так что все логично
В смысле нет целей? Она на первом месте в даунхиле сейчас
просто монстр и СМЕЛАЯ!!!
Сумасшедшая тётка, конечно
Если возьмёт медаль с такой травмой то браво
Линдси в Кран Монтане после падения сама доехала вниз до финиша, хоть останавливалась пару раз, терла колено, морщилась... если бы был разрыв крестов, куда бы она съехала? Да и нереально за неделю заживить, ничего не поможет.
Здоровья ей и сил выступить на ОИ конечно.
Ответ Колючий Пушистик
Линдси в Кран Монтане после падения сама доехала вниз до финиша, хоть останавливалась пару раз, терла колено, морщилась... если бы был разрыв крестов, куда бы она съехала? Да и нереально за неделю заживить, ничего не поможет. Здоровья ей и сил выступить на ОИ конечно.
да тоже думаю, звездит она, либо никуда не поедет.
уже забыл в январе или декабре тоже был у кого-то разрыв связок, чувиха встала на ноги, на лыжи, но спуститься не смогла и в итоге на вертолете увезли, а тут она реально сама съехала.
Ответ Alexandro Purito
да тоже думаю, звездит она, либо никуда не поедет. уже забыл в январе или декабре тоже был у кого-то разрыв связок, чувиха встала на ноги, на лыжи, но спуститься не смогла и в итоге на вертолете увезли, а тут она реально сама съехала.
Она сама съехала, но потом ее на вертолете увезли))
