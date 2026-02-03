Линдси Вонн примет участие в Олимпиаде-2026, несмотря на разрыв крестообразной связки

Горнолыжница Линдси Вонн примет участие в Олимпийских играх, несмотря на травму.

Американская горнолыжница Линдси Вонн объявила, что будет участвовать в Олимпиаде-2026, несмотря на то, что недавно получила травму.

30 января Вонн повредила колено во время выступления на этапе Кубка мира в Швейцарии.

«При падении в Кран-Монтане я порвала переднюю крестообразную связку и повредила мениск. Было проведено хорошее лечение, я консультировалась с врачами, тренировалась в зале и сегодня уже каталась на лыжах.

Мое колено держится хорошо, я чувствую себя сильной. Уверена, что смогу выступить в скоростном спуске в воскресенье», – сказала Вонн, уточнив, что пока будет носить ортез.

«Я не в той ситуации, в которой хотела бы быть, но я выйду на старт. Это не первый раз, когда со мной происходит что-то подобное», – добавила спортсменка.

41-летняя Вонн – олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, двукратная чемпионка мира. Она вернулась в спорт в сезоне-2024/25 после пятилетнего перерыва в карьере.

26 главных звезд Олимпиады-2026