Линдси Вонн примет участие в Олимпиаде-2026, несмотря на разрыв крестообразной связки
Американская горнолыжница Линдси Вонн объявила, что будет участвовать в Олимпиаде-2026, несмотря на то, что недавно получила травму.
30 января Вонн повредила колено во время выступления на этапе Кубка мира в Швейцарии.
«При падении в Кран-Монтане я порвала переднюю крестообразную связку и повредила мениск. Было проведено хорошее лечение, я консультировалась с врачами, тренировалась в зале и сегодня уже каталась на лыжах.
Мое колено держится хорошо, я чувствую себя сильной. Уверена, что смогу выступить в скоростном спуске в воскресенье», – сказала Вонн, уточнив, что пока будет носить ортез.
«Я не в той ситуации, в которой хотела бы быть, но я выйду на старт. Это не первый раз, когда со мной происходит что-то подобное», – добавила спортсменка.
41-летняя Вонн – олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, двукратная чемпионка мира. Она вернулась в спорт в сезоне-2024/25 после пятилетнего перерыва в карьере.
Может разрыв мениска и повреждение крестов?
Тогда, ок, атроскопия, манипуляции, ну и уж если очень хочется, через пару недель на склон
Ну такое, знаете ли...
¯_(ツ)_/¯
пипец, это какой-то робокоп в юбке
Удачи ей, так вернуться в 40 лет это очень круто. Кто занимается спортом после 40 и конкурирует с молодыми тот поймет
Здоровья ей и сил выступить на ОИ конечно.
уже забыл в январе или декабре тоже был у кого-то разрыв связок, чувиха встала на ноги, на лыжи, но спуститься не смогла и в итоге на вертолете увезли, а тут она реально сама съехала.