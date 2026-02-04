Россияне выступят на Паралимпиаде-2026 в форме с гербом страны и надписью «Россия»

Россияне выступят на Паралимпиаде-2026 в форме с гербом страны.

Российские спортсмены смогут выступать на Паралимпийских играх-2026 в форме с национальной символикой.

Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Международный паралимпийский комитет (МПК) согласовал экипировку паралимпийской делегации Российской Федерации на Паралимпийские игры 2026 года в Италии. Экипировка содержит национальную атрибутику – герб Российской Федерации, надпись «Россия». Экипировка общего назначения будет в красно‑белых цветах с золотыми надписями и с национальной атрибутикой.

Согласована и экипировка специального назначения по всем видам спорта, которая также содержит национальную атрибутику. Сейчас работаем с производителем, чтобы успеть экипировать сборную России на Игры», – сказал Рожков.

Ранее сообщалось, что в Паралимпиаде-2026 смогут участвовать около 40 россиян в трех видах спорта – лыжных гонках, горных лыжах и парасноуборде.

