Россияне выступят на Паралимпиаде-2026 в форме с гербом страны и надписью «Россия»

Россияне выступят на Паралимпиаде-2026 в форме с гербом страны.

Российские спортсмены смогут выступать на Паралимпийских играх-2026 в форме с национальной символикой.

Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Международный паралимпийский комитет (МПК) согласовал экипировку паралимпийской делегации Российской Федерации на Паралимпийские игры 2026 года в Италии. Экипировка содержит национальную атрибутику – герб Российской Федерации, надпись «Россия». Экипировка общего назначения будет в красно‑белых цветах с золотыми надписями и с национальной атрибутикой.

Согласована и экипировка специального назначения по всем видам спорта, которая также содержит национальную атрибутику. Сейчас работаем с производителем, чтобы успеть экипировать сборную России на Игры», – сказал Рожков.

Ранее сообщалось, что в Паралимпиаде-2026 смогут участвовать около 40 россиян в трех видах спорта – лыжных гонках, горных лыжах и парасноуборде.

Наших паралимпийцев пустили на Игры с флагом и гимном! Вот как Россия этого добилась

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Международному паралимпийскому комитету- респект
Ответ Stokes10
Международному паралимпийскому комитету- респект
И уважуха!
Ответ Stokes10
Международному паралимпийскому комитету- респект
Забыли уже, как в 2022-м именно паралимпийский комитет первым метнулся на полусогнутых отстранять россиян? Короткая же у вас память.
Вот за этих ребят и поболеем.
герои-самовары там будут?
То есть только инвалидам разрешено майки Россия ? Это что прикол такой ?
Ответ sobakinvow
То есть только инвалидам разрешено майки Россия ? Это что прикол такой ?
В 22-м именно инвалидов не допустили первыми: многие даже успели в олимпийскую деревню заехать, а их развернули.
