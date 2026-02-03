Михаил Дегтярев: «Все мы хотим, чтобы Россия была представлена на главном турнире планеты полноценно, но сейчас не время хлопать дверью»

Дегтярев: решили выступать везде, где возможно, бороться за каждого спортсмена.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР ) Михаил Дегтярев надеется на полноценное возвращение российских спортсменов на мировую арену к Олимпиаде 2028 года.

6 февраля в Италии стартуют зимние Олимпийские игры. На турнире выступят 13 российских атлетов в индивидуальном нейтральном статусе.

«Конечно, все мы хотим, чтобы Россия была представлена на главном турнире планеты полноценно, но сейчас не время хлопать дверью. Без международных стартов уровень нашего спорта неизбежно будет снижаться.

Понимая это, мы приняли решение участвовать везде, где есть такая возможность, бороться за каждого нашего спортсмена. По тем же причинам — возобновили показ Олимпийских игр в России. Будем болеть за ребят во что бы то ни стало, но, безусловно, наша цель — вернуть на мировую спортивную арену всех спортсменов из России под нашим национальным флагом и с гимном.

На 2026 год главная задача — восстановить статус ОКР и выступить как полноценная олимпийская сборная на юношеских Олимпийских играх в Дакаре осенью.

Движение в этом направлении уже есть. Международные федерации одна за одной объявляют о полноценном допуске к своим соревнованиям российских юниоров под флагом и с национальным гимном.

Такие решения уже приняли Международная федерация тяжелой атлетики (IWF), Всемирная федерация кёрлинга (WCF), Международная федерация конного спорта (FEI), Международная федерация фехтования (FIE), Международная федерация волейбола (FIVB) и другие.

Олимпиада в Милане — важный этап. Но наш реалистичный ориентир — летние Игры 2028 года в Лос-Анджелесе», — написал Дегтярев.