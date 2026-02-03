  • Спортс
  Михаил Дегтярев: «Все мы хотим, чтобы Россия была представлена на главном турнире планеты полноценно, но сейчас не время хлопать дверью»
Дегтярев: решили выступать везде, где возможно, бороться за каждого спортсмена.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев надеется на полноценное возвращение российских спортсменов на мировую арену к Олимпиаде 2028 года. 

6 февраля в Италии стартуют зимние Олимпийские игры. На турнире выступят 13 российских атлетов в индивидуальном нейтральном статусе. 

«Конечно, все мы хотим, чтобы Россия была представлена на главном турнире планеты полноценно, но сейчас не время хлопать дверью. Без международных стартов уровень нашего спорта неизбежно будет снижаться.

Понимая это, мы приняли решение участвовать везде, где есть такая возможность, бороться за каждого нашего спортсмена. По тем же причинам — возобновили показ Олимпийских игр в России. Будем болеть за ребят во что бы то ни стало, но, безусловно, наша цель — вернуть на мировую спортивную арену всех спортсменов из России под нашим национальным флагом и с гимном. 

На 2026 год главная задача — восстановить статус ОКР и выступить как полноценная олимпийская сборная на юношеских Олимпийских играх в Дакаре осенью. 

Движение в этом направлении уже есть. Международные федерации одна за одной объявляют о полноценном допуске к своим соревнованиям российских юниоров под флагом и с национальным гимном.

Такие решения уже приняли Международная федерация тяжелой атлетики (IWF), Всемирная федерация кёрлинга (WCF), Международная федерация конного спорта (FEI), Международная федерация фехтования (FIE), Международная федерация волейбола (FIVB) и другие.

Олимпиада в Милане — важный этап. Но наш реалистичный ориентир — летние Игры 2028 года в Лос-Анджелесе», — написал Дегтярев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Советский спорт
Без международных стартов уровень нашего спорта неизбежно будет снижаться.
___________________________________

В 2022 пели противоположное) а куча лохов-спортсменов на это повелось))) сейчас в 2026 сидят наверное охреневают)))
Ответ Алексaндр Молодкин
Без международных стартов уровень нашего спорта неизбежно будет снижаться. ___________________________________ В 2022 пели противоположное) а куча лохов-спортсменов на это повелось))) сейчас в 2026 сидят наверное охреневают)))
Комментарий скрыт
Ответ alexnew
Комментарий скрыт
Конкуренция двигатель прогресса
Правильно я понял, что на играх 2028 Россия приедет с флагом и гимном или не приедет вовсе. Или же если ничего не изменится, Дегтярев снова скажет, что время хлопать дверью не пришло?
есть же игры БРИКС, зачем что-то еще?
Как он себе это теоретически представляет? Россия и не допущена, допуск у нескольких нейтральных спортсменов.
Не время хлопать дверью, а время чего сейчас)?
Ответ agentkuper
Не время хлопать дверью, а время чего сейчас)?
проситься к врагам
Ответ agentkuper
Не время хлопать дверью, а время чего сейчас)?
Затянуть пояса.
Чего вы к нему придолбались? Просто балабол обыкновенный, каких много. А как начинал ....
Путин в курсе твоего ориентира, Дегтярев? Предлагаю, что там другие ориентиры, из которых можно выделить: только вперёд, любыми способами и средствами, мы за ценой не постоим, наш народ с нами - всё оплатит)
Ответ Alex.K71
Путин в курсе твоего ориентира, Дегтярев? Предлагаю, что там другие ориентиры, из которых можно выделить: только вперёд, любыми способами и средствами, мы за ценой не постоим, наш народ с нами - всё оплатит)
И все стерпит...
Ответ RealAlex7
И все стерпит...
К сожалению, а кто не стерпит - сядет:(
гордость засунули вяликим поглубже
Пока дверью не хлопнешь, так и будешь стоять за дверью. Таковы основы диалектики.
Дверью хлопнули 22 02 2022 года. Какое интересное сочетание двоек, не правда ли?
