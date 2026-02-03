Все россияне, которые будут выступать на Олимпиаде-2026, прошли допинг-тестирование
Все российские участники Олимпиады-2026 прошли тестирование на допинг.
Все российские спортсмены, которые в нейтральном статусе примут участие в Олимпийских играх в Италии, прошли необходимое тестирование на допинг.
Об этом на 145-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава Международного агентства допинг-тестирования (ITA) Жак Антенен.
«Я отмечаю, что все участвующие в соревнованиях нейтральные индивидуальные спортсмены из России и Беларуси прошли допинг-тестирование перед Играми в соответствии с рекомендацией ITA», – сказал Антенен.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В Италии выступят 13 россиян.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Не завалялись ли на полках какой-нибудь шведской лаборатории?
И оно выдало допуск нашим олимпийцам, включая тех, у кого не все результаты были сообщены лабами.
Интересно были приняты какие-то изменения в регламентах после кейса Валиевой.
И т.е. это уполномоченная МОК структура по организации и агрегированию тестирования олимпийцев.