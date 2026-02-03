Все россияне, которые будут выступать на Олимпиаде-2026, прошли допинг-тестирование

Все российские участники Олимпиады-2026 прошли тестирование на допинг.

Все российские спортсмены, которые в нейтральном статусе примут участие в Олимпийских играх в Италии, прошли необходимое тестирование на допинг.

Об этом на 145-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК ) заявил глава Международного агентства допинг-тестирования (ITA ) Жак Антенен.

«Я отмечаю, что все участвующие в соревнованиях нейтральные индивидуальные спортсмены из России и Беларуси прошли допинг-тестирование перед Играми в соответствии с рекомендацией ITA», – сказал Антенен.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В Италии выступят 13 россиян.

