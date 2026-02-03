  • Спортс
29

Все россияне, которые будут выступать на Олимпиаде-2026, прошли допинг-тестирование

Все российские участники Олимпиады-2026 прошли тестирование на допинг.

Все российские спортсмены, которые в нейтральном статусе примут участие в Олимпийских играх в Италии, прошли необходимое тестирование на допинг.

Об этом на 145-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава Международного агентства допинг-тестирования (ITA) Жак Антенен.

«Я отмечаю, что все участвующие в соревнованиях нейтральные индивидуальные спортсмены из России и Беларуси прошли допинг-тестирование перед Играми в соответствии с рекомендацией ITA», – сказал Антенен.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В Италии выступят 13 россиян. 

13 наших олимпийцев в Милане: когда за ними следить?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Но результаты тестирования мы приберегли на случай награждения))
Надеюсь результаты получат до начала соревнований…
А швеЦкая лаба ничО не придержала?
Ответ BeyPyrom
А швеЦкая лаба ничО не придержала?
Тогда ВАДА неоднократно предупреждала о том, что из-за ковидных ограничений возможны задержки с результатами, и если какие-то пробы проверить надо в первую очередь, нац. антидопинговое агентство должно было их пометить как приоритетные. РУСАДА, как мы знаем, ту самую пробу не пометили как приоритетную.
А все норвежцы получили справки по астме
А американцев вообще не тестировали. Они все на ТИ.
Прошли то прошли, а результаты самое главное когда известны станут? В день открытия?
Ответ RusVector
Прошли то прошли, а результаты самое главное когда известны станут? В день открытия?
Нет, в день награждения.
Ну, на прошлой Олимпиаде тоже проходили допинг-тестирование, но возможность обнулить результаты соревнований всё же нашлась.
Ответ Ирина С
Ну, на прошлой Олимпиаде тоже проходили допинг-тестирование, но возможность обнулить результаты соревнований всё же нашлась.
Проверенными и с отрицательным результатом должны быть ВСЕ пробы, внесённые в профиль АДАМС конкретного спортсмена, а не только те, которые взяты непосредственно перед ОИ. А в профиле могут быть как соревновательные, так и внесоревновательные пробы.
Во во, не тестировали ли там Малинина, а то мож у него тож препаратик которого ещё нет в списке
А предыдущие допинг-пробы точно все проверены?
Не завалялись ли на полках какой-нибудь шведской лаборатории?
Ответ Кокич
А предыдущие допинг-пробы точно все проверены? Не завалялись ли на полках какой-нибудь шведской лаборатории?
Все пробы, которые указаны в профилях АДАМС российских спортсменов, сданы и проверены. Результаты отрицательны. Об этом и заявил Жак Антенен.
Это же агентство было уполномочено МОК за тестирование перед ОИ22.
И оно выдало допуск нашим олимпийцам, включая тех, у кого не все результаты были сообщены лабами.
Интересно были приняты какие-то изменения в регламентах после кейса Валиевой.
Ответ Лакс
Это же агентство было уполномочено МОК за тестирование перед ОИ22. И оно выдало допуск нашим олимпийцам, включая тех, у кого не все результаты были сообщены лабами. Интересно были приняты какие-то изменения в регламентах после кейса Валиевой.
ITA не выдаёт допуска, оно просто занимается дополнительным тестированием перед играми и на самих играх. Если поймают при этом на чём-нибудь - у спортсмена будут проблемы, как и всегда. А так на каждую Олимпиаду приезжают спортсмены с находящимися на проверке пробами, иначе много народу пролетало бы.
Ответ NecoArc
ITA не выдаёт допуска, оно просто занимается дополнительным тестированием перед играми и на самих играх. Если поймают при этом на чём-нибудь - у спортсмена будут проблемы, как и всегда. А так на каждую Олимпиаду приезжают спортсмены с находящимися на проверке пробами, иначе много народу пролетало бы.
Я не погружался, но видел в СМИ инфу что некое документальное "добро" от ITA получали, и что оно ответственно за допуск на ОИ по части допинга. И именно по их поручению РУСАДА взяло пробы с ЧР22 по ФК и отправило в лабу.
И т.е. это уполномоченная МОК структура по организации и агрегированию тестирования олимпийцев.
Рекомендуем