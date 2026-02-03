Вик Уайлд: «По-прежнему считаю, что Олимпиада-2030 для меня реальна. Моя цель – достичь физического расцвета в 45 лет»

Вик Уайлд: считаю, для меня реально принять участие в Олимпиаде-2030.

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду россиянин Вик Уайлд заявил, что может выступить на Олимпиаде-2030 во Франции.

– Вы тренируете Дмитрия Сарсембаева (экс-российский сноубордист, в 2025 году перешедший в Узбекистан – Спортс’’). Почему он не смог пройти отбор на эти Игры?

– Дмитрий пропустил 20 из 26 отборочных стартов, и я занимался с ним всего две недели. У него был небольшой шанс пройти отбор, но он просто не показал достаточно хороших результатов.

– Вы планируете продолжить тренировать?

– Я не уверен, что хочу заниматься тренерством.

– А участвовать в соревнованиях? Вы говорили, что Олимпийские игры-2030 – реалистичная цель для вас.

– Я по-прежнему так считаю.

– Но на следующих Играх вам будет уже 43 года...

– Моя цель – достичь физического расцвета в 45 лет. После пяти дней тренировок в этом году я несколько дней назад обогнал одного из пяти лучших райдеров планеты. Люди, даже тренеры в России, просто не понимают, насколько я могу быть хорош, – сказал Уайлд.