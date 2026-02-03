Уайлд об Олимпиаде-2026: «Надеюсь, что все 13 российских спортсменов выиграют свои соревнования. Желаю им всего наилучшего»

Уайлд: надеюсь, что все 13 российских спортсменов победят на Олимпиаде.

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд заявил, что будет следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде-2026.

– Планируете следить за выступлениями россиян на Олимпиаде? У кого-то из них, по-вашему, есть шансы на медаль?

– Конечно, я буду следить. И надеюсь, что все 13 российских спортсменов выиграют свои соревнования. Поэтому я желаю им всего наилучшего.

– В нашей стране остаются люди, которые критикуют наших спортсменов, выступающих в нейтральном статусе. Какое у вас отношение к таким высказываниям?

– Такие люди – идиоты. Я поддерживаю всех спортсменов и людей, которые стремятся реализоваться в жизни. Те, кто критикует других, пытающихся воплотить свои мечты, часто сидят на диване и ненавидят жизнь. Им следует посмотреть в зеркало и исправить себя, – сказал Уайлд.

