9

Уайлд об Олимпиаде-2026: «Надеюсь, что все 13 российских спортсменов выиграют свои соревнования. Желаю им всего наилучшего»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд заявил, что будет следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде-2026. 

– Планируете следить за выступлениями россиян на Олимпиаде? У кого-то из них, по-вашему, есть шансы на медаль?

– Конечно, я буду следить. И надеюсь, что все 13 российских спортсменов выиграют свои соревнования. Поэтому я желаю им всего наилучшего.

– В нашей стране остаются люди, которые критикуют наших спортсменов, выступающих в нейтральном статусе. Какое у вас отношение к таким высказываниям?

– Такие люди – идиоты. Я поддерживаю всех спортсменов и людей, которые стремятся реализоваться в жизни. Те, кто критикует других, пытающихся воплотить свои мечты, часто сидят на диване и ненавидят жизнь. Им следует посмотреть в зеркало и исправить себя, – сказал Уайлд.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
Какой молодец, и ответил нормально!
Наивные пожелания, но спасибо ему! Рад что он до сих пор с нами
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Наивные пожелания, но спасибо ему! Рад что он до сих пор с нами
А куда теперь деваться то, когда даже русская жена ушла🤷‍♂️
Ответ TandF
А куда теперь деваться то, когда даже русская жена ушла🤷‍♂️
Уехать мог бы.
Молодец Вик! «Русский американец» мудрее многих политиков и уж точно- многих обывателей. Спорт- это прежде всего про самореализацию человека, он априори не может и не должен быть инструментом политического давления👏
Молодец, парень! Иногда закрадываются сомнения - зачем этот нейтрализм? Но он прав..
Этого типа стало слишком много перед олимпиадой
