  • У норвежских прыгунов с трамплина украли экипировку на Кубке мира в Германии
У норвежских прыгунов с трамплина украли экипировку на Кубке мира в Германии

На Кубке мира в Германии ограбили норвежских прыгунов с трамплина.

Менеджер сборной Норвегии по прыжкам с трамплина Ян-Эрик Аалбу рассказал, что у норвежских спортсменов украли экипировку на Кубке мира в Германии.

— Я был в полиции. Ведется расследование. Пропало много снаряжения. Лыжи и ботинки на месте, но пропали шлемы, куртки, шапки, перчатки и очки.

— Как вы справились с этим?

— Мы уже получили олимпийские шлемы, и некоторые использовали их в качестве запасных. Также мы смогли взять снаряжение напрокат.

— Есть ли подозрения, что в ограблении участвовали представители других стран?

— Мы никого не подозреваем. Нам просто кажется странным, что грабители проникли именно в норвежскую раздевалку. В полиции мне показали видеозаписи. На них видно, как люди входят в раздевалку. Затем они выходят в шлемах Йоханна Форфанга и Халвора Гранеруда.

— Могло ли это быть саботажем?

— Не знаю. Мы провели проверку с FIS и полицией. Нас спрашивали, можем ли мы узнать кого-нибудь на фотографиях, но мы не смогли, — заявил Аалбу.

«Мы жульничали». Катастрофа Норвегии на лыжном ЧМ – признание в техническом допинге

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Dagbladet
logoХалвор Эгнер Гранеруд
Йоханн Андре Форфанг
logoКубок мира
прыжки с трамплина
происшествия
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
Мне нужны твои шлем, куртка шапка, перчатки и очки. И мотоцикл.
Мне нужны твои шлем, куртка шапка, перчатки и очки. И мотоцикл.
Тогда уж лыжи, а не мотоцикл)))
"Нам просто кажется странным, что грабители проникли именно в норвежскую раздевалку ".
А кого ещё т. н. грабители должны были ограбить? А заодно и проверить на наличие нитей, вшитых в экипировку и позволяющих улучшить полëтные качества))
"Нам просто кажется странным, что грабители проникли именно в норвежскую раздевалку ". А кого ещё т. н. грабители должны были ограбить? А заодно и проверить на наличие нитей, вшитых в экипировку и позволяющих улучшить полëтные качества))
Вы не в курсе, что костюмы перед сезоном проверяются и типа чипируются, на сезон 9 штук, перед стартом всё отслеживается, куда там что вшивать?
Вы не в курсе, что костюмы перед сезоном проверяются и типа чипируются, на сезон 9 штук, перед стартом всё отслеживается, куда там что вшивать?
Скорее, вы не в курсе.
Тогда специально для вас:
"На самом чемпионате и после чемпионата мира-2025 в Тронхейме FIS вела расследование о манипуляциях с костюмами, в которые был вшит запрещенный материал. Как известно, появилось видео, на котором тренер Магнус Брейвиг и персонал сборной Норвегии вшивают укрепленные нити в костюмы, делая их менее эластичными. От соревнований тогда были временно отстранены пять норвежцев: олимпийские чемпионы Мариус Линдвик, Йоханн Андре Форфанг, Роберт Юханссон, призеры чемпионата мира Робин Педерсен и Кристоффер Сундаль.

Рейс-директор FIS Сандро Пертиле рассказывал NRK, что еще перед стартами была получена информация о возможных манипуляциях с костюмами. Провели проверку — ничего не нашли. Затем получили официальный протест от трех стран и проверили всех норвежских спортсменов, но и «на тот момент ничего не было видно». И все же после соревнований «появилась еще одна возможность проверить костюмы, и тогда мы обнаружили, что в швах оказался другой материал».

Скандал все тут же назвали беспрецедентным случаем в истории вида спорта, к тому же норвежцев дисквалифицировали на их домашнем чемпионате мира. Что именно сделали норвежские специалисты? В одежде обычно есть нитка, которая позволяет под воздействием напора воздуха гнуться и гнуть комбинезон. Для улучшения аэродинамических характеристик костюма они взяли армированную нить, это тонкая проволока, и в паховой области вшили в костюмы спортсменов. Под воздействием воздуха на скорости 100 километров в час проволока в каких-то частях не давала комбинезону изгибаться, что влияло на планерность, а значит - на дальность прыжка. "
Славная знакомая норвежефобия. Старо, как мир.
А шприцы ни какие не своровали?😁
А шприцы ни какие не своровали?😁
Ингаляторы!)
Ингаляторы!)
Была новость, что прыгуны себе делают инъекции для увеличения полового органа, чтобы дальше летать)
Комбезы не сперли? Странно!
Классика жанра ограбили/украли 🤬☝️🧐
А еще на месте преступления нашли визитку Михалкова
