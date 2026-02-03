У норвежских прыгунов с трамплина украли экипировку на Кубке мира в Германии
Менеджер сборной Норвегии по прыжкам с трамплина Ян-Эрик Аалбу рассказал, что у норвежских спортсменов украли экипировку на Кубке мира в Германии.
— Я был в полиции. Ведется расследование. Пропало много снаряжения. Лыжи и ботинки на месте, но пропали шлемы, куртки, шапки, перчатки и очки.
— Как вы справились с этим?
— Мы уже получили олимпийские шлемы, и некоторые использовали их в качестве запасных. Также мы смогли взять снаряжение напрокат.
— Есть ли подозрения, что в ограблении участвовали представители других стран?
— Мы никого не подозреваем. Нам просто кажется странным, что грабители проникли именно в норвежскую раздевалку. В полиции мне показали видеозаписи. На них видно, как люди входят в раздевалку. Затем они выходят в шлемах Йоханна Форфанга и Халвора Гранеруда.
— Могло ли это быть саботажем?
— Не знаю. Мы провели проверку с FIS и полицией. Нас спрашивали, можем ли мы узнать кого-нибудь на фотографиях, но мы не смогли, — заявил Аалбу.
«Мы жульничали». Катастрофа Норвегии на лыжном ЧМ – признание в техническом допинге
А кого ещё т. н. грабители должны были ограбить? А заодно и проверить на наличие нитей, вшитых в экипировку и позволяющих улучшить полëтные качества))
Тогда специально для вас:
"На самом чемпионате и после чемпионата мира-2025 в Тронхейме FIS вела расследование о манипуляциях с костюмами, в которые был вшит запрещенный материал. Как известно, появилось видео, на котором тренер Магнус Брейвиг и персонал сборной Норвегии вшивают укрепленные нити в костюмы, делая их менее эластичными. От соревнований тогда были временно отстранены пять норвежцев: олимпийские чемпионы Мариус Линдвик, Йоханн Андре Форфанг, Роберт Юханссон, призеры чемпионата мира Робин Педерсен и Кристоффер Сундаль.
Рейс-директор FIS Сандро Пертиле рассказывал NRK, что еще перед стартами была получена информация о возможных манипуляциях с костюмами. Провели проверку — ничего не нашли. Затем получили официальный протест от трех стран и проверили всех норвежских спортсменов, но и «на тот момент ничего не было видно». И все же после соревнований «появилась еще одна возможность проверить костюмы, и тогда мы обнаружили, что в швах оказался другой материал».
Скандал все тут же назвали беспрецедентным случаем в истории вида спорта, к тому же норвежцев дисквалифицировали на их домашнем чемпионате мира. Что именно сделали норвежские специалисты? В одежде обычно есть нитка, которая позволяет под воздействием напора воздуха гнуться и гнуть комбинезон. Для улучшения аэродинамических характеристик костюма они взяли армированную нить, это тонкая проволока, и в паховой области вшили в костюмы спортсменов. Под воздействием воздуха на скорости 100 километров в час проволока в каких-то частях не давала комбинезону изгибаться, что влияло на планерность, а значит - на дальность прыжка. "