«Пусть сила спорта заставит оружие замолчать». Президент Италии призвал к олимпийскому перемирию во время зимних Игр-2026

Президент Италии призвал к олимпийскому перемирию во время Игр-2026.

Серджо Маттарелла, президент Италии, накануне старта зимних Олимпийских игр-2026 призвал соблюдать олимпийское перемирие.

«Мы решительно призываем к тому, чтобы олимпийское перемирие соблюдалось повсеместно. Пусть сила спорта заставит оружие замолчать.

Олимпийские игры – это глобальное событие, которое несет послание мира в наше столь трудное время. Войны и страдания приносят тьму, ранят сознание множества людей.

Спорт же, напротив, объединяет и дарит радость, страсть, надежду и уважение к другим. Он противостоит насилию, которое, кем бы оно ни применялось, порождает новое насилие, попирает человеческое достоинство, угнетает народы и снижает качество их жизни», – отметил Маттарелла.

«В древности олимпийское перемирие предписывало отложить конфликты. К сожалению, современная реальность окутывает нас неопределенностью, но олимпийское движение должно стать маяком мира. Олимпийское пламя призывает нас объединиться», – добавил глава Национального олимпийского комитета Италии Лучано Буонфильо.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. 4 февраля состоятся первые матчи в керлинге, а также тренировки у саночников и горнолыжников.

