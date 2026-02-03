  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «Пусть сила спорта заставит оружие замолчать». Президент Италии призвал к олимпийскому перемирию во время зимних Игр-2026
56

«Пусть сила спорта заставит оружие замолчать». Президент Италии призвал к олимпийскому перемирию во время зимних Игр-2026

Президент Италии призвал к олимпийскому перемирию во время Игр-2026.

Серджо Маттарелла, президент Италии, накануне старта зимних Олимпийских игр-2026 призвал соблюдать олимпийское перемирие. 

«Мы решительно призываем к тому, чтобы олимпийское перемирие соблюдалось повсеместно. Пусть сила спорта заставит оружие замолчать.

Олимпийские игры – это глобальное событие, которое несет послание мира в наше столь трудное время. Войны и страдания приносят тьму, ранят сознание множества людей. 

Спорт же, напротив, объединяет и дарит радость, страсть, надежду и уважение к другим. Он противостоит насилию, которое, кем бы оно ни применялось, порождает новое насилие, попирает человеческое достоинство, угнетает народы и снижает качество их жизни», – отметил Маттарелла.

«В древности олимпийское перемирие предписывало отложить конфликты. К сожалению, современная реальность окутывает нас неопределенностью, но олимпийское движение должно стать маяком мира. Олимпийское пламя призывает нас объединиться», – добавил глава Национального олимпийского комитета Италии Лучано Буонфильо. 

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. 4 февраля состоятся первые матчи в керлинге, а также тренировки у саночников и горнолыжников.

Олимпиада-2026: полное расписание Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Ansa
Политика
logoОлимпиада-2026
56 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто к играм допущен, тот перемирие пусть и соблюдает.
Ответ Mohnatiy
Кто к играм допущен, тот перемирие пусть и соблюдает.
Комментарий скрыт
Ответ Ivan Koval
Комментарий скрыт
А кто не скачет-тот замëрз
Что то мы не видим на играх команду РФ. Или это не нам и к миру призывают кого то еще ?
Ответ Den3Lo
Что то мы не видим на играх команду РФ. Или это не нам и к миру призывают кого то еще ?
Конечно, кого-то ещё, он к Израилю обращается, ну ещё к трампу, наверное
Ответ Den3Lo
Что то мы не видим на играх команду РФ. Или это не нам и к миру призывают кого то еще ?
Комментарий скрыт
Ну, кто в ней участвует, тот пусть и перемиривается
Так это он к странам-участницам обращается, нам эта информация ни к чему)
Нас эти мантры не касаются - Россию не допустили на ОИ, а вот американцы пусть думают - Иран под защитой "олимпийского перемирия")) Конечно, надеюсь, что никто не будет бить по Ирану, но всё же интересно было бы увидеть мастер-класс по "этодругину" и чудеса словесной эквилибристики от чиновников МОК.
Ответ Александр Иванов
Нас эти мантры не касаются - Россию не допустили на ОИ, а вот американцы пусть думают - Иран под защитой "олимпийского перемирия")) Конечно, надеюсь, что никто не будет бить по Ирану, но всё же интересно было бы увидеть мастер-класс по "этодругину" и чудеса словесной эквилибристики от чиновников МОК.
После того, как в 2008 году галстукоед ударил по Цхинвалу прямо в день открытия Игр, я уже ничему не удивлюсь. Хотя тут масштаб несопоставимо другой, поэтому тоже думаю, что бить не будут. Пока что.
"Пусть сила спорта заставит оружие замолчать." странно почему сила спорта не заставит политику замолчать? Или же к уважению спортсменов всех стран мира, а не только по выбору.
пусть сила спорта для начала вернет в этот самый спорт Россию и Беларусь
Такая лицемерная отсылка к древности... В Древней Греции тоже кого-то отстраняли?
Олимпийские традиции важны.
Помнится, спартанцы заявили афинянам, что "они никогда не будут братьями", и тогдашний МОК постановил, что афиняне отстраняются от Олимпиад, ибо немыслимо, чтобы в просвещенном 5-м веке до новой эры. в центре Греции началась война, нарушая порядок, основанный на правилах.
Однако отдельные афиняне могли соревноваться, если могли доказать, что никогда не прохаживались рядом с Клеоном. И если никому не говорили, что они из Афин. И если не лезли с приветствиями к спартанцам.
И таким образом сила спорта заставила оружие замолчать, ну или хотя бы не блестеть.
Или как-то не так было?
Очевидно это призыв к Украине сложить оружие, ведь Россия в Олимпиаде не участвует
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Песков о возвращении России: «Приветствуем заявления Инфантино, об этом давно пора подумать. Никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма»
3 февраля, 10:01
Роднина о том, что МОК попросил украинцев не протестовать против участия россиян в ОИ: «Значит, есть о чем переживать. МОК не говорит о чем-либо просто так»
2 февраля, 17:39
МОК призвал украинских спортсменов не устраивать на Олимпиаде акции протеста против участия россиян
2 февраля, 16:07
Рекомендуем
Главные новости
Губерниев о 17-м месте Непряевой в скиатлоне: «Это наш уровень сейчас. Чудес не бывает, отстранение бесследно не проходит»
вчера, 22:45
Почетный президент ОКР Смирнов: «Непряевой медаль в скиатлоне не светила. Даже если бы она не упала, вряд ли бы что-то смогла»
вчера, 22:38
Олимпиада-2026. Лыжи. Коростелев, Клэбо, Амундсен, Пеллегрино и Нисканен пробегут скиатлон
вчера, 22:06
Олимпиада-2026. Горные лыжи. Плешкова, Вонн, Айхер, Вайдле-Винкельманн и Годжа разыграют медали в скоростном спуске
вчера, 21:48
Олимпиада-2026, медальный зачет: Италия, Япония и Норвегия лидируют с 3 наградами, Швеция – 4-я
вчера, 20:01
Олимпиада-2026, 7 февраля, все медали дня: Фон Алльмен взял золото в горных лыжах, Карлссон – в скиатлоне, Непряева – 17-я, Коржова – 12-я на 3000 м в конькобежном спорте
вчера, 19:58
⚡ Олимпиада-2026. Сноуборд. Кимура победил в биг-эйре, Кимата – 2-й, Су Имин – 3-й
вчера, 19:51
⚡ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Стрем победила на нормальном трамплине, Превц – 2-я, Маруяма – 3-я
вчера, 19:42
Эбба Андерссон потеряла в снегу часть серебряной медали за скиатлон на Олимпиаде
вчера, 19:13
Мария Захарова: «Олимпизм должен отличаться достоинством и спортивными достижениями, а не гендерными извращениями и политическим безумием»
вчера, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
вчера, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Рекомендуем