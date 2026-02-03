«Пусть сила спорта заставит оружие замолчать». Президент Италии призвал к олимпийскому перемирию во время зимних Игр-2026
Серджо Маттарелла, президент Италии, накануне старта зимних Олимпийских игр-2026 призвал соблюдать олимпийское перемирие.
«Мы решительно призываем к тому, чтобы олимпийское перемирие соблюдалось повсеместно. Пусть сила спорта заставит оружие замолчать.
Олимпийские игры – это глобальное событие, которое несет послание мира в наше столь трудное время. Войны и страдания приносят тьму, ранят сознание множества людей.
Спорт же, напротив, объединяет и дарит радость, страсть, надежду и уважение к другим. Он противостоит насилию, которое, кем бы оно ни применялось, порождает новое насилие, попирает человеческое достоинство, угнетает народы и снижает качество их жизни», – отметил Маттарелла.
«В древности олимпийское перемирие предписывало отложить конфликты. К сожалению, современная реальность окутывает нас неопределенностью, но олимпийское движение должно стать маяком мира. Олимпийское пламя призывает нас объединиться», – добавил глава Национального олимпийского комитета Италии Лучано Буонфильо.
Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. 4 февраля состоятся первые матчи в керлинге, а также тренировки у саночников и горнолыжников.
Помнится, спартанцы заявили афинянам, что "они никогда не будут братьями", и тогдашний МОК постановил, что афиняне отстраняются от Олимпиад, ибо немыслимо, чтобы в просвещенном 5-м веке до новой эры. в центре Греции началась война, нарушая порядок, основанный на правилах.
Однако отдельные афиняне могли соревноваться, если могли доказать, что никогда не прохаживались рядом с Клеоном. И если никому не говорили, что они из Афин. И если не лезли с приветствиями к спартанцам.
И таким образом сила спорта заставила оружие замолчать, ну или хотя бы не блестеть.
Или как-то не так было?