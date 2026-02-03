  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • МОК включил выступления Большунова, Казакевич и Елистратова в видеоролики, посвященные предыдущим Олимпиадам
13

МОК включил выступления Большунова, Казакевич и Елистратова в видеоролики, посвященные предыдущим Олимпиадам

МОК включил выступления россиян в видеосюжеты, посвященные Олимпийским играм.

Международный олимпийский комитет (МОК) включил выступления россиян Александра Большунова (лыжные гонки), Ирины Казакевич (биатлон), Анастасии Смирновой (фристайл), Семена Елистратова и Константина Ивлиева (шорт-трек) в видеоролики, посвященные предыдущим Олимпиадам.

Сюжеты демонстрировались во время сессии МОК в Милане накануне старта Игр-2026. В видео были показаны кадры с Олимпийских игр в Пекине-2022, Пхенчхане-2018, Сочи-2014. 

На предстоящих Играх-2026 в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Игры пройдут с 6 по 22 февраля. 

13 наших олимпийцев в Милане: когда за ними следить?

Как выглядела бы идеальная сборная России на Олимпиаде-2026

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoАлександр Большунов
logoИрина Казакевич
logoСемен Елистратов
logoАнастасия Смирнова
logoМОК
шорт-трек
logoКонстантин Ивлиев
лыжные гонки
фристайл
logoОлимпийская сборная России
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Включишь - возмущаются, не включишь тоже возмущаются. Определитесь!
Ответ NoN
Включишь - возмущаются, не включишь тоже возмущаются. Определитесь!
Ты о ком?🤔
Ответ NoN
Включишь - возмущаются, не включишь тоже возмущаются. Определитесь!
Лучше бы выступление Латыпова на последней стрельбе в эстафете!
Саша на той олимпиаде действительно звездой был, офигенный набор наград взял.
тонкий троллинг. представляю лицо большунова при просмотре ))))
______________
Съешь лимончик, а то прям из штанов от
радости выпрыгиваешь

И ведь не тошно от самого себя.
Ошиблись, думали это казахи. Поправят...
Ролик Сочи снят сквозь дыру в стене
26 февраля 2023, 16:01
203
Александр Большунов: «Мы будем выступать на Олимпийских играх-2026. Запомните эту фразу»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Монгол оказался прав, он оказался на ОИ 2026 🤣
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Александр Панжинский: «Лыжные гонки потеряли невероятно много по зрелищности от упущенной дуэли Клэбо – Большунов»
3 февраля, 08:07
Как выглядела бы идеальная сборная России на Олимпиаде-2026
3 февраля, 06:15
Александр Легков: «Если бы не отстранение, Большунов мог бы бегать примерно на уровне Клэбо. И в каких-то моментах стучать ему по носу»
2 февраля, 13:22
Рекомендуем
Главные новости
Губерниев о 17-м месте Непряевой в скиатлоне: «Это наш уровень сейчас. Чудес не бывает, отстранение бесследно не проходит»
вчера, 22:45
Почетный президент ОКР Смирнов: «Непряевой медаль в скиатлоне не светила. Даже если бы она не упала, вряд ли бы что-то смогла»
вчера, 22:38
Олимпиада-2026. Лыжи. Коростелев, Клэбо, Амундсен, Пеллегрино и Нисканен пробегут скиатлон
вчера, 22:06
Олимпиада-2026. Горные лыжи. Плешкова, Вонн, Айхер, Вайдле-Винкельманн и Годжа разыграют медали в скоростном спуске
вчера, 21:48
Олимпиада-2026, медальный зачет: Италия, Япония и Норвегия лидируют с 3 наградами, Швеция – 4-я
вчера, 20:01
Олимпиада-2026, 7 февраля, все медали дня: Фон Алльмен взял золото в горных лыжах, Карлссон – в скиатлоне, Непряева – 17-я, Коржова – 12-я на 3000 м в конькобежном спорте
вчера, 19:58
⚡ Олимпиада-2026. Сноуборд. Кимура победил в биг-эйре, Кимата – 2-й, Су Имин – 3-й
вчера, 19:51
⚡ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Стрем победила на нормальном трамплине, Превц – 2-я, Маруяма – 3-я
вчера, 19:42
Эбба Андерссон потеряла в снегу часть серебряной медали за скиатлон на Олимпиаде
вчера, 19:13
Мария Захарова: «Олимпизм должен отличаться достоинством и спортивными достижениями, а не гендерными извращениями и политическим безумием»
вчера, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
вчера, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Рекомендуем