МОК включил выступления Большунова, Казакевич и Елистратова в видеоролики, посвященные предыдущим Олимпиадам
МОК включил выступления россиян в видеосюжеты, посвященные Олимпийским играм.
Международный олимпийский комитет (МОК) включил выступления россиян Александра Большунова (лыжные гонки), Ирины Казакевич (биатлон), Анастасии Смирновой (фристайл), Семена Елистратова и Константина Ивлиева (шорт-трек) в видеоролики, посвященные предыдущим Олимпиадам.
Сюжеты демонстрировались во время сессии МОК в Милане накануне старта Игр-2026. В видео были показаны кадры с Олимпийских игр в Пекине-2022, Пхенчхане-2018, Сочи-2014.
На предстоящих Играх-2026 в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Игры пройдут с 6 по 22 февраля.
13 наших олимпийцев в Милане: когда за ними следить?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
______________
Съешь лимончик, а то прям из штанов от
радости выпрыгиваешь
И ведь не тошно от самого себя.
203
Александр Большунов: «Мы будем выступать на Олимпийских играх-2026. Запомните эту фразу»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Монгол оказался прав, он оказался на ОИ 2026 🤣