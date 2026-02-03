МОК включил выступления Большунова, Казакевич и Елистратова в видеоролики, посвященные предыдущим Олимпиадам

МОК включил выступления россиян в видеосюжеты, посвященные Олимпийским играм.

Международный олимпийский комитет (МОК) включил выступления россиян Александра Большунова (лыжные гонки), Ирины Казакевич (биатлон), Анастасии Смирновой (фристайл), Семена Елистратова и Константина Ивлиева (шорт-трек) в видеоролики, посвященные предыдущим Олимпиадам.

Сюжеты демонстрировались во время сессии МОК в Милане накануне старта Игр-2026. В видео были показаны кадры с Олимпийских игр в Пекине-2022, Пхенчхане-2018, Сочи-2014.

На предстоящих Играх-2026 в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Игры пройдут с 6 по 22 февраля.

13 наших олимпийцев в Милане: когда за ними следить?

Как выглядела бы идеальная сборная России на Олимпиаде-2026