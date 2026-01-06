Турне четырех трамплинов. Чофениг выиграл 4-й этап, Превц победил в общем зачете

Домен Превц победил в общем зачете «Турне четырех трамплинов».

Австриец Даниэль Чофениг выиграл четвертый этап «Турне четырех трамплинов» в Бишофсхофене. Словенец Домен Превц победил в общем зачете многодневки.

Кубок мира по прыжкам с трамплина-2025/26

«Турне четырех трамплинов»

4-й этап

Бишофсхофен, Австрия

HS142

1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 303,9 балла (137,0 м + 140,5 м)

2. Домен Превц (Словения) – 299,8 (138,0 + 138,5)

3. Рею Кобаяси (Япония) – 299,6 (137,0 + 138,0)

4. Ян Херль (Австрия) – 298,9 (135,5 + 139,0)

5. Штефан Эмбахер (Австрия) – 296,5 (135,0 + 140,0)

6. Штефан Крафт (Австрия) – 288,7 (134,0 + 137,0)

7. Мануэль Феттнер (Австрия) – 286,1 (134,5 + 136,5)

8. Рен Никайдо (Япония) – 281,8 (132,0 + 141,0)

9. Анже Ланишек (Словения) – 281,4 (132,5 + 140,0)

10. Феликс Хоффманн (Германия) – 279,9 (133,0 + 137,0)

Общий зачет (после 4 этапов из 4)

1. Домен Превц (Словения) – 1195,6

2. Ян Херль (Австрия) – 1153,3

3. Штефан Эмбахер (Австрия) – 1150,6

4. Рен Никайдо (Япония) – 1123,5

5. Рею Кобаяси (Япония) – 1123,1

6. Феликс Хоффманн (Германия) – 1120,3

7. Даниэль Чофениг (Австрия) – 1115,8

8. Филипп Раймунд (Германия) – 1089,6

9. Анже Ланишек (Словения) – 1074,5

10. Мануэль Феттнер (Австрия) – 1056,5

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»-2025/26