Турне четырех трамплинов. Чофениг выиграл 4-й этап, Превц победил в общем зачете
Австриец Даниэль Чофениг выиграл четвертый этап «Турне четырех трамплинов» в Бишофсхофене. Словенец Домен Превц победил в общем зачете многодневки.
Кубок мира по прыжкам с трамплина-2025/26
«Турне четырех трамплинов»
4-й этап
Бишофсхофен, Австрия
HS142
1. Даниэль Чофениг (Австрия) – 303,9 балла (137,0 м + 140,5 м)
2. Домен Превц (Словения) – 299,8 (138,0 + 138,5)
3. Рею Кобаяси (Япония) – 299,6 (137,0 + 138,0)
4. Ян Херль (Австрия) – 298,9 (135,5 + 139,0)
5. Штефан Эмбахер (Австрия) – 296,5 (135,0 + 140,0)
6. Штефан Крафт (Австрия) – 288,7 (134,0 + 137,0)
7. Мануэль Феттнер (Австрия) – 286,1 (134,5 + 136,5)
8. Рен Никайдо (Япония) – 281,8 (132,0 + 141,0)
9. Анже Ланишек (Словения) – 281,4 (132,5 + 140,0)
10. Феликс Хоффманн (Германия) – 279,9 (133,0 + 137,0)
Общий зачет (после 4 этапов из 4)
1. Домен Превц (Словения) – 1195,6
2. Ян Херль (Австрия) – 1153,3
3. Штефан Эмбахер (Австрия) – 1150,6
4. Рен Никайдо (Япония) – 1123,5
5. Рею Кобаяси (Япония) – 1123,1
6. Феликс Хоффманн (Германия) – 1120,3
7. Даниэль Чофениг (Австрия) – 1115,8
8. Филипп Раймунд (Германия) – 1089,6
9. Анже Ланишек (Словения) – 1074,5
10. Мануэль Феттнер (Австрия) – 1056,5