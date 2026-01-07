Егор Сорин: «За годы отстранения мы особенно много потеряли именно в спринте. Восстанавливать позиции там будет сложнее всего»

Егор Сорин: восстанавливать позиции в спринте россиянам будет сложнее всего.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что после возвращения на международные турниры лыжникам сложнее всего будет претендовать на высокие места в спринте.

Ранее Савелий Коростелев и Дарья Непряева выступили в нейтральном статусе на многодневке «Тур де Ски». Коростелев занял 8-е место в общем зачете многодневки, а Непряева – 10-е.

– Что на этом «Тур де Ски», первом после нашего хотя бы частичного возвращения, удивило?

– Не думал, что по части прохождения скоростных участков масштаб проблем будет таким. Проигрыш, особенно у Савелия, был значительно больше, чем я предполагал. Все-таки в России он неплохо выглядел в спринте, да и вообще никогда не был замечен в слабом прохождении спусков.

Поломок палок и прочих инцидентов хватало, да, но вот именно технических проблем на скоростных участках не наблюдалось. На «Тур де Ски» же разница в сравнении с лучшими лыжниками мира не просто была видна, она была значительной.

– Это именно технический момент? Или и лыжи объективно проигрывали конкурентам?

– Это точно не проблема скольжения лыж. Ребята за весь турнир ни разу на это не пожаловались. Единственный эпизод – у Дарьи в классическом спринте была сложность с держанием. Но там, судя по всему, состояние снега за полчаса сильно поменялось.

Дело в другом. И в Тоблахе и в Валь-ди-Фьемме я видел, что в некоторых моментах ребята реально боялись садиться на спуске за конкурентами. И главное открытие для меня именно здесь: плохое прохождение спусковых участков. Нам предстоит много работать над этим.

– Много над чем работать, очевидно, предстоит всему российскому спринту.

– Это факт. Но говоря про отставание на спуске, я имел в виду не только и не столько спринт, но и дистанционные гонки. Там этот момент тоже играет огромную роль. Еще одна точка роста и для Дарьи, и для Савелия – работа в группе.

Что касается спринта, то за эти 3-4 года отстранения мы действительно особенно много потеряли именно там. Восстанавливать позиции в спринте будет сложнее всего.

– Это отсутствие международной практики или особенности спринта на Кубке России, который, как говорят спортсмены, другой вид спорта?

– Да нет смысла разделять. Но разница в длине круга действительно ощущается. У нас не делают короткие спринты – на 1200 м. Лишь в Сыктывкаре мы бежим чуть меньше 3 мин – и это единственный такой этап. Но на Кубке мира время – по 2:20. Огромная разница! Плюс технически у нас круги несложные для прохождения. Снег тоже небыстрый. Это комплекс.

Другой момент: наши сильнейшие спринтеры бегают все дистанции, а это размазывает скорость. На Кубке мира разве что Клэбо выступает везде, но это Клэбо. Большинство топовых спринтеров дистанционные гонки чаще всего пропускают. У нас такого фокуса нет.

При этом я понимаю, что, если бы Александр Терентьев бегал на Кубке России исключительно спринты, ему было бы совсем невесело. Он не хочет сужаться. Соответственно, подготовка идет с учетом того, чтобы спортсмен бежал хорошо везде. А это усредняет показатели.

– Юрий Каминский всегда топил и топит за отдельную спринтерскую группу.

– Вполне возможно, это выход. Но проблема в том, что мало кто из спортсменов хочет бегать только спринт. Все стремятся быть универсалами. И даже когда тренировал Каминский, к нему мало кто из сильнейшей молодежи шел в группу как раз из-за того, что ребята не были готовы ограничивать себя спринтом. Я сейчас не про хорошо или плохо, а про то, как ситуацию видят спортсмены.

Со временем Глеб Ретивых пришел к нему в группу, но именно со временем, а не сразу после юниоров. Так уж у нас сложилось.

– И как быть?

– Как вариант, создавать не чисто спринтерскую группу, а внутри общей кому-то давать больше спринтерской работы, а кому-то дистанционной. Практика не нова, Терентьев у Юрия Бородавко тренировался по более индивидуальному плану.

И мы с Александром, если б речь шла о Кубке мира, переключились бы на более специфичную работу. В России же нужды в этом нет, хочется бегать побольше. И другие спортсмены, склонные к спринту, думаю, рассуждают схоже, – сказал Сорин в интервью Спортсу’’.

