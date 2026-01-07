Сорин о шансах Коростелева и Непряевой на медали Олимпиады: «Чем дистанция длиннее, тем лучше. Самое реальное – скиатлон и марафон»

Сорин: на Олимпиаде у лыжников есть шанс взять медаль в скиатлоне и марафоне.

Тренер сборной России Егор Сорин считает, что самые большие шансы взять медаль на Олимпийских играх у российских лыжников будут в скиатлоне и марафоне.

На Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе выступят российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева .

– Есть ли смысл Коростелеву и Непряевой бежать спринт на Олимпиаде?

– Пока думаем. Изначально я не планировал. Особенно для Савелия. Но у них четыре дисциплины на две недели. И это абсолютно нормальный график. Тем более, что на Олимпиаде, как бы это странно ни звучало, попасть в топ-30 – гораздо легче, чем на Кубке мира.

– Потому что от одной страны не может быть больше четырех спортсменов?

– Да. Плюс спринт – часто лотерея. Может повезти с забегами. Поэтому не исключено, что как раз тут будут шансы побороться за высокие места. Будем думать, пока решение не принято.

– А на этапах Кубка мира до Олимпиады ребята бегут?

– Конечно. Единственное, в Оберхофе, скорее всего, пропустим спринт. А в Швейцарии побежим все.

– Исходя из «Тур де Ски», самое реальное для нас в Кортине – скиатлон и марафон, так?

– Согласен. Чем дистанция длиннее, тем лучше для наших спортсменов, – сказал Сорин в интервью Спортсу’’.

