Егор Сорин: «Не уверен, что поеду на Олимпиаду. Особого смысла моего присутствия там нет, у меня не будет доступа к спортсменам»

Сорин: не уверен, что поеду на Олимпиаду, там не будет доступа к спортсменам.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что вряд ли будет присутствовать на Олимпийских играх-2026 в качестве болельщика.

На Олимпиаде выступят российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева в нейтральном статусе. У Сорина нейтрального статуса нет.

– Если не будет аккредитации – на Олимпиаду по той же схеме, что и на «Тур де Ски», болельщиком?

– Вот не уверен. Там все сложнее. На «Тур де Ски» нет олимпийской деревни, каких-то жестких зон контроля и разделения, болельщик может пройти практически на трассу, встать максимально близко и подсказывать. На Играх же все гораздо строже. Поэтому особого смысла моего присутствия – нет. У меня элементарного доступа к спортсменам не будет.

– Насколько будет жестко, если никому из персонала аккредитацию так и не дадут?

– Да жестко, что тут говорить.

– Есть план «Б» на этот случай? Какие-то договоренности с Маркусом Крамером, например?

– К Маркусу мы можем в любой момент обратиться за помощью. Но глобально, с учетом того, что у нас всего два спортсмена, много персонала и не требуется. Нужен еще сервис, потому что на одного Евгения Уфтикова выпадает огромный объем работы. И массажист. Это прям важно. Но пока вопрос открыт, – сказал Сорин в интервью Спортсу’’.

