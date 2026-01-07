  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Егор Сорин: «Не уверен, что поеду на Олимпиаду. Особого смысла моего присутствия там нет, у меня не будет доступа к спортсменам»
2

Егор Сорин: «Не уверен, что поеду на Олимпиаду. Особого смысла моего присутствия там нет, у меня не будет доступа к спортсменам»

Сорин: не уверен, что поеду на Олимпиаду, там не будет доступа к спортсменам.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что вряд ли будет присутствовать на Олимпийских играх-2026 в качестве болельщика.

На Олимпиаде выступят российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева в нейтральном статусе. У Сорина нейтрального статуса нет. 

– Если не будет аккредитации – на Олимпиаду по той же схеме, что и на «Тур де Ски», болельщиком?

– Вот не уверен. Там все сложнее. На «Тур де Ски» нет олимпийской деревни, каких-то жестких зон контроля и разделения, болельщик может пройти практически на трассу, встать максимально близко и подсказывать. На Играх же все гораздо строже. Поэтому особого смысла моего присутствия – нет. У меня элементарного доступа к спортсменам не будет.

– Насколько будет жестко, если никому из персонала аккредитацию так и не дадут?

– Да жестко, что тут говорить.

– Есть план «Б» на этот случай? Какие-то договоренности с Маркусом Крамером, например?

– К Маркусу мы можем в любой момент обратиться за помощью. Но глобально, с учетом того, что у нас всего два спортсмена, много персонала и не требуется. Нужен еще сервис, потому что на одного Евгения Уфтикова выпадает огромный объем работы. И массажист. Это прям важно. Но пока вопрос открыт, – сказал Сорин в интервью Спортсу’’.

Коростелев и Непряева: как оценивать их выступление на «Тур де Ски», чего ждать на Олимпиаде?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoДарья Непряева
сборная России (горные лыжи)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoОлимпиада-2026
logoЕгор Сорин
logoМаркус Крамер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Степанова пожертвует часть призовых за «Гонку чемпионов» в фонд, который помогает Белгороду с электрическими генераторами
сегодня, 13:00
Степанова об отмене юниорского чемпионата Европы в Польше: «Мама-Россия себя уважает, на обиженных воду возит и чемпионаты с собой увозит»
сегодня, 12:46
Российские паралимпийцы-горнолыжники получили шенгенские визы и проведут тренировочный сбор в Италии
сегодня, 10:06
Юрий Бородавко: «Сейчас Федерация лыжных гонок России – лучшая среди всех зимних видов спорта в стране»
вчера, 17:53
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: двоеборец Мастиев, сноубордистка Афанасьева, прыгунья с трамплина Кустова, список обновляется
вчера, 14:21
Двоеборец Мастиев, прыгунья с трамплина Кустова и сноубордистка Афанасьева получили нейтральный статус от FIS
вчера, 14:19
Горные лыжи. Кубок мира. Ноэль победил в слаломе, Халльберг – 2-й, Расса – 3-й
7 января, 22:36
Болельщикам будет запрещено демонстрировать российский флаг во время соревнований Олимпиады-2026
7 января, 14:40
Егор Сорин: «Не ставим перед Коростелевым и Непряевой задачу взять медаль на Олимпиаде. Хорошим результатом будет попадание в топ-6»
7 января, 16:37
Сорин о шансах Коростелева и Непряевой на медали Олимпиады: «Чем дистанция длиннее, тем лучше. Самое реальное – скиатлон и марафон»
7 января, 16:13
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
27 декабря 2025, 20:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
27 декабря 2025, 19:55
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря 2025, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря 2025, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября 2025, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября 2025, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября 2025, 13:00