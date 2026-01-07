Егор Сорин: «Не ставим перед Коростелевым и Непряевой задачу взять медаль на Олимпиаде. Хорошим результатом будет попадание в топ-6»

Сорин: хорошим результатом для российских лыжников на ОИ будет попадание в топ-6.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что не ставит перед Савелием Коростелевым и Дарьей Непряевой задачу завоевать медаль на Олимпиаде.

Ранее Коростелев и Непряева выступили в нейтральном статусе на многодневке «Тур де Ски». Савелий занял 8-е место в общем зачете многодневки, а Дарья – 10-е.

– Оцени выступление ребят на «Тур де Ски» по 5-балльной шкале.

– Савелию – четверочка с минусом. Он и сам уверен, что недобрал. Во-первых, из-за падения в масс-старте на 5 км. Во-вторых, можно было лучше в разделке – хотя тут больше повлияли особенности подготовки до многодневки. В-третьих, спринты – в Валь-ди-Фьемме точно нужно было проходить пролог. Получилось же 31-е место в десятых от топ-30. То есть он мог быть по итогам «Тура» в шестерке.

А Дарье – пять. У нее практически все получилось. Да, можно было лучше в спринтах и разделке, но в целом, она свое на первом «Тур де Ски» сделала. Тут, наверное, стоит пояснить разницу. Савелий в России был лидером. Весь олимпийский цикл они с Сергеем Ардашевым и Александром Большуновым были на первых ролях. С него и спрос соответствующий.

А Даша в прошлом году выиграла общий зачет Кубка России, но в большей степени это было связано со стабильностью. Именно побед в гонках у нее было не так много.

У женщин же, если хочешь бороться за топ-6 на Кубке мира, нужно не просто побеждать в России, а делать это очень уверенно. Как сейчас Алина Пеклецова или как выигрывали Наталья Терентьева и Вероника Степанова в лучших гонках. Даша пока еще, конечно, растет.

– Кстати, про Пеклецову. Как бы на международке выглядела она?

– Алина боролась бы на горе на «Тур де Ски» за победу – это факт. Даже не знаю, кто будет с этим спорить. Про разделки на Кубке мира сложнее. Думаю, топ-6 – да. Но много зависит еще и от профиля трассы, от рельефа. Пеклецова особенно хороша на тяжелых, а вот в Давосе или Тоблахе они довольно простые. На сложных же она боролась бы за самые высокие места.

– Стоит ли перед Коростелевым и Непряевой задача взять медаль на Олимпиаде?

– Такой задачи мы не ставим. Не хотелось бы забивать этими мыслями головы спортсменов, им и так хватает давления. Накачки сейчас точно ни к чему.

– А какое выступление будет хорошим?

– Топ-6, – сказал Сорин в интервью Спортсу’’.

