Горные лыжи. Кубок мира. Ноэль победил в слаломе, Халльберг – 2-й, Расса – 3-й
Француз Ноэль выиграл слалом на Кубке мира по горным лыжам в Италии.
Французский горнолыжник Клеман Ноэль победил в слаломе на этапе Кубка мира в Мадонна ди Кампильо.
Горные лыжи
Кубок мира
Мадонна ди Кампильо, Италия
Мужчины
Слалом
1. Клеман Ноэль (Франция) – 1.43,05
2. Эдуард Халльберг (Финляндия) – 0,12
3. Пако Расса (Франция) – 0,37
4. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,40
5. Эйрик Сольберг (Норвегия) – 0,47
6. Арман Маршан (Бельгия) – 0,48
7. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,48
8. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,50
Полные результаты – на сайте FIS.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
