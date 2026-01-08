  • Спортс
0

Горные лыжи. Кубок мира. Ноэль победил в слаломе, Халльберг – 2-й, Расса – 3-й

Француз Ноэль выиграл слалом на Кубке мира по горным лыжам в Италии.

Французский горнолыжник Клеман Ноэль победил в слаломе на этапе Кубка мира в Мадонна ди Кампильо.

Горные лыжи

Кубок мира

Мадонна ди Кампильо, Италия

Мужчины

Слалом

1. Клеман Ноэль (Франция) – 1.43,05

2. Эдуард Халльберг (Финляндия) – 0,12

3. Пако Расса (Франция) – 0,37

4. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,40

5. Эйрик Сольберг (Норвегия) – 0,47

6. Арман Маршан (Бельгия) – 0,48

7. Тимон Хауган (Норвегия) – 0,48

8. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,50

Полные результаты – на сайте FIS.  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
