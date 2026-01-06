  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Некоторые прыгуны с трамплина делают инъекции для увеличения пениса, чтобы повлиять на размеры комбинезонов (Bild)
86

Некоторые прыгуны с трамплина делают инъекции для увеличения пениса, чтобы повлиять на размеры комбинезонов (Bild)

FIS опровергла информацию об использовании инъекций в прыжках с трамплина.

Некоторые спортсмены в прыжках с трамплина делают инъекции для увеличения пениса перед замерами комбинезонов.

Об этом пишет TV2 со ссылкой на платный материал Bild. По информации немецкой газеты, инъекции могут делать, чтобы получить разрешение на увеличение паховой области костюма. Для замеров проводится 3D-сканирование.

Однако менеджер по экипировке Международной федерации лыжного спорта (FIS) Матиас Хафеле на вопрос об инъекциях опроверг, что осуществляется подобная практика.

Размеры комбинезонов влияют на их аэродинамические свойства.

Прыгуны увеличивают пенисы, чтобы дальше лететь? Читерство, которого никто не ждал

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: TV2
прыжки с трамплина
logoFIS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Российские спортсмены пропустят все этапы «Турне четырех трамплинов» из-за визовых проблем. Это квалификационные старты к ОИ-2026
31 декабря 2025, 08:02
Садреев о нейтральном статусе: «Испытал эмоции как будто медаль выиграл. Дома уже визуализировал прыжки на Кубке мира
23 декабря 2025, 15:18
Дмитрий Дубровский: «Для отбора на Олимпиаду нашим прыгунам нужно на двух этапах КМ попасть в топ-20 сильнейших»
23 декабря 2025, 10:17
Главные новости
Горные лыжи. Кубок мира. Ноэль победил в слаломе, Халльберг – 2-й, Расса – 3-й
вчера, 22:36
Болельщикам будет запрещено демонстрировать российский флаг во время соревнований Олимпиады-2026
вчера, 14:40
Егор Сорин: «Не ставим перед Коростелевым и Непряевой задачу взять медаль на Олимпиаде. Хорошим результатом будет попадание в топ-6»
вчера, 16:37
Егор Сорин: «Не уверен, что поеду на Олимпиаду. Особого смысла моего присутствия там нет, у меня не будет доступа к спортсменам»
вчера, 16:23
Сорин о шансах Коростелева и Непряевой на медали Олимпиады: «Чем дистанция длиннее, тем лучше. Самое реальное – скиатлон и марафон»
вчера, 16:13
Егор Сорин: «За годы отстранения мы особенно много потеряли именно в спринте. Восстанавливать позиции там будет сложнее всего»
вчера, 16:12
Календарь Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап прошел в Руке в ноябре, финал состоится в Лейк-Плэсиде в марте
вчера, 15:29
Турне четырех трамплинов. Чофениг выиграл 4-й этап, Превц победил в общем зачете
6 января, 17:50
Тренер сборной России по двоеборью: «Галунин до сих пор не получил шенгенскую визу, поэтому лишен возможности выступать на соревнованиях в Европе»
6 января, 14:27
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: сноубордисты Пауль, Степанко и Томин, список обновляется
6 января, 13:09
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Соловьев – 3-й
27 декабря 2025, 20:00
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Шорохова – 3-я, Степанова – 12-я
27 декабря 2025, 19:55
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря 2025, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря 2025, 16:47
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря 2025, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября 2025, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября 2025, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября 2025, 13:00