Некоторые прыгуны с трамплина делают инъекции для увеличения пениса, чтобы повлиять на размеры комбинезонов (Bild)

FIS опровергла информацию об использовании инъекций в прыжках с трамплина.

Некоторые спортсмены в прыжках с трамплина делают инъекции для увеличения пениса перед замерами комбинезонов.

Об этом пишет TV2 со ссылкой на платный материал Bild. По информации немецкой газеты, инъекции могут делать, чтобы получить разрешение на увеличение паховой области костюма. Для замеров проводится 3D-сканирование.

Однако менеджер по экипировке Международной федерации лыжного спорта (FIS) Матиас Хафеле на вопрос об инъекциях опроверг, что осуществляется подобная практика.

Размеры комбинезонов влияют на их аэродинамические свойства.

