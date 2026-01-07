Болельщикам будет запрещено демонстрировать российский флаг во время соревнований Олимпиады-2026

Зрителям на Олимпиаде-2026 будет запрещено демонстрировать флаг России.

На Олимпийских играх-2026 флаги России и Беларуси будут запрещены в том числе среди публики, сообщает Radiosporten со ссылкой на электронное письмо от Международного олимпийского комитета (МОК ).

Российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе – без какой-либо национальной символики.

Во время лыжной многодневки «Тур де Ски» в Италии болельщики размахивали российским флагом во время церемонии награждения с участием Савелия Коростелева, выступавшего в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Месяц до Олимпиады в Милане: наши участники, медальный рекорд, расписание