Болельщикам будет запрещено демонстрировать российский флаг во время соревнований Олимпиады-2026

Зрителям на Олимпиаде-2026 будет запрещено демонстрировать флаг России.

На Олимпийских играх-2026 флаги России и Беларуси будут запрещены в том числе среди публики, сообщает Radiosporten со ссылкой на электронное письмо от Международного олимпийского комитета (МОК). 

Российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе – без какой-либо национальной символики. 

Во время лыжной многодневки «Тур де Ски» в Италии болельщики размахивали российским флагом во время церемонии награждения с участием Савелия Коростелева, выступавшего в нейтральном статусе.  

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. 

Месяц до Олимпиады в Милане: наши участники, медальный рекорд, расписание

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
