Тренер сборной России по двоеборью: «Галунин до сих пор не получил шенгенскую визу, поэтому лишен возможности выступать на соревнованиях в Европе»
Двоеборец Галунин пока не получил шенгенскую визу для участия в Кубке мира.
Российский двоеборец Артем Галунин пока не может участвовать в этапах Кубка мира из-за отсутствия шенгенской визы.
FIS сообщила о присвоении нейтрального статуса Галунину 12 декабря.
«Артем до сих пор не получил шенгенскую визу, поэтому лишен возможности выступать на соревнованиях в Европе», – сказал главный тренер сборной России Александр Святов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
