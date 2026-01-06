Тренер сборной России по двоеборью: «Галунин до сих пор не получил шенгенскую визу, поэтому лишен возможности выступать на соревнованиях в Европе»

Двоеборец Галунин пока не получил шенгенскую визу для участия в Кубке мира.

Российский двоеборец Артем Галунин пока не может участвовать в этапах Кубка мира из-за отсутствия шенгенской визы.

FIS сообщила о присвоении нейтрального статуса Галунину 12 декабря.

«Артем до сих пор не получил шенгенскую визу, поэтому лишен возможности выступать на соревнованиях в Европе», – сказал главный тренер сборной России Александр Святов.