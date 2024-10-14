Мужской рейтинг: стабильность в топе, Чозас и Аугсбургер теперь в топ-30

Международная федерация падела (FIP) в понедельник опубликовала свежую версию рейтинга лучших паделистов мира.

В топ-10 без изменений:

1. Артуро Коэльо

2. Агустин Тапиа

3. Але Галан

4. Феде Чинготто

5. Хуан Леброн

6. Мартин Ди Ненно

7. Франко Ступачук

8. Пакито Наварро

9. Мигель Янгуас

10. Хави Гарридо

По итогам прошлой недели значимые изменения коснулись лишь аргентинской пары Алекс Чозас/Лео Аугсбургер. Теперь оба представителя одной из самых прогрессирующих пар последнего времени входят в топ-30: Аугсбургер поднялся на две позиции и стал 29-м, а Чозас занял 27-ю строчку.

Такого прогресса аргентинцы добились благодаря участию в турнире FIP Gold в Лионе: Чозас и Аугсбургер дошли до финала, где потерпели поражение в трех сетах от Франа Герреро (теперь 36-е место в рейтинге) и Хаиро Баутисты (теперь 33-й).