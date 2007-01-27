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    CAS начнет озвучивать решения по отстраненным российским атлетам 30 января

    Теги сборная России сборная России жен CAS

    Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил рассмотрение апелляций 39 российских спортсменов, отстраненных МОК от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил в Сочи-2014. 

    Слушания проходили в Женеве с 22 по 27 января.

    Апелляции биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой будут рассмотрены позднее, так как спортсменки уже завершили карьеры и не претендуют на участие в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

    CAS начнет озвучивать решения с 30 января.

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