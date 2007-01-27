CAS начнет озвучивать решения по отстраненным российским атлетам 30 января

Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил рассмотрение апелляций 39 российских спортсменов, отстраненных МОК от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил в Сочи-2014.

Слушания проходили в Женеве с 22 по 27 января.

Апелляции биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой будут рассмотрены позднее, так как спортсменки уже завершили карьеры и не претендуют на участие в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

CAS начнет озвучивать решения с 30 января.