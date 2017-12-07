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    WADA: «Решение МОК подкрепляет выводы Макларена, Россия должна их признать»

    Теги Сочи-2014 допинг МОК Ричард Паунд сборная России сборная России жен WADA Ричард Макларен

    Решение Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия российских спортсменов в Играх-2018 года подкрепляет выводы независимых комиссий Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом и Ричардом Маклареном​, заявили в пресс-службе WADA.

    «Решение МОК лишь подкрепляет выводы, сделанные по итогам расследований комиссий WADA под руководством Паунда и Макларена. Факты понятны. WADA четко изложило два критерия, которые остаются для того, чтобы Российское антидопинговое агентство было признано соответствующим кодексу», — говорится в сообщении антидопинговой организации.

    Ранее МОК отстранил российскую сборную от участия в Играх-2018. Атлеты из России смогут выступить в Пхенчхане только в нейтральном статусе. 

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