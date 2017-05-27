Зять президента СБР Кравцова включен в состав лыжной сборной России, несмотря на отсутствие результатов

Сергей Новиков, зять президента СБР и директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) Александра Кравцова, снова вошел в список сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон. 36-летний лыжник попал на централизованную подготовку по решению тренерского совета ФЛГР.

Последнюю гонку в Кубке мира Новиков провел в 2013 году, а перед этим на протяжении трех кубковых сезонов ни разу не поднимался выше 30-го места и только один раз финишировал выше 40-го.

В прошедшем сезоне Новиков провел 14 гонок на внутрироссийских стартах (Кубок России, чемпионат России), однажды попав в десятку (6-е место на этапе Кубка России в Чусовом).

Его последний заезд в призовую тройку на официальном старте случился 27 января 2016 года во время чемпионата Центрального федерального округа по лыжным гонкам. После этого Новиков участвовал еще в 44 гонках.