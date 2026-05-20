«Начинаем работать с новой федерацией! Во имя и во славу российского лыжного спорта!» Губерниев встретился с Вяльбе и Свищевым
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что встретился с Еленой Вяльбе и депутатом Госдумы Дмитрием Свищевым.
18 мая на базе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которую возглавляла Вяльбе, была создана объединенная Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛССР). Ее председателем стал Свищев.
Вяльбе вошла в президиум новой федерации. В последние годы она и Губерниев находились в состоянии конфликта.
«По итогам встречи с Вяльбе и Свищевым – встреча прошла! Начинаем работать с новой федерацией! Во имя и во славу российского лыжного спорта!» – написал Губерниев в телеграм-канале.
«И еще важно! Принес Вяльбе извинения, заверил, что буду всячески помогать и поддерживать стремления новой федерации, стремления Свищева и Вяльбе развивать лыжный спорт России!» – добавил он.
«Обе стороны высказали желание совместно работать на благо российского лыжного спорта. Все конфликтные вопросы исчерпаны», – сообщил источник ТАСС.
Но вот на международной поляне - полный провал. В ФИС надо было расставлять своих людей до 2022 или даже 2014 года. Включая свою кандидатуру на пост президента ФИС. И проводить 40-50% гонок КМ-ЧМ в РФ и РБ. Тогда не было бы ситуации с "отстранением". Это мы бы отстранили скандинавские страны от лыж, как тока они там чет булькнули про запрет приезда в их страну российско-белорусских лыжников на КМ. Временное отстранение национальной федерации(Норвегии), извинения, штраф и гарантии недопущения в дальнейшем подобного. Иначе - полный бан "астматиков" на уровне полностью подконтрольного нам ФИС.