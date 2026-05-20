  • «Начинаем работать с новой федерацией! Во имя и во славу российского лыжного спорта!» Губерниев встретился с Вяльбе и Свищевым
Дмитрий Губерниев встретился с Еленой Вяльбе и извинился перед ней.

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что встретился с Еленой Вяльбе и депутатом Госдумы Дмитрием Свищевым. 

18 мая на базе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которую возглавляла Вяльбе, была создана объединенная Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛССР). Ее председателем стал Свищев.

Вяльбе вошла в президиум новой федерации. В последние годы она и Губерниев находились в состоянии конфликта.

«По итогам встречи с Вяльбе и Свищевым – встреча прошла! Начинаем работать с новой федерацией! Во имя и во славу российского лыжного спорта!» – написал Губерниев в телеграм-канале. 

«И еще важно! Принес Вяльбе извинения, заверил, что буду всячески помогать и поддерживать стремления новой федерации, стремления Свищева и Вяльбе развивать лыжный спорт России!» – добавил он.

«Обе стороны высказали желание совместно работать на благо российского лыжного спорта. Все конфликтные вопросы исчерпаны», – сообщил источник ТАСС. 

Депутат Свищев – новый босс лыж вместо Вяльбе. Что это значит?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Губерниева
Переобулся на ходу
ОтветЛелюх Владимир
Та ещё в полёте)
ОтветЛелюх Владимир
скиатлон
Ну ты-то много наработаешь, клоун.
ОтветVamosalaplaya
Вот вы смеётесь, а теперь в случае любого успеха из всех утюгов будет звучать, что это благодаря мне. А в случае неудач - это она.
Подробности встречи: Губерниев: здравствуйте Елена Валерьевна ##### ## ###! Вяльбе: О Дмитрий! ##### ###! Свищёв: Да помиритесь вы уже ## #### ####!
ОтветСергей Жарковский
С последним ребусом не справился(
Ответvoroninboris
Видимо про маму там
Губерниев типичный хлыщуга и лицемер. Ещё год назад крыл Вяльбе как только мог, а здесь нате вам, пожалуйста. Ни принципов, ни чести, ни совести.
ОтветMelnikov1968
удивлены чтоли?)
ОтветAlexandr Sokolov
Совсем нет. Даже самому гнусному типу бывает стыдно, а этому...?
Свищев наверняка попросил: Лена, постарайся в его сторону не смотреть. Сфоткаемся для дурачка и разойдемся через пару минут
Какая сторона может быть у комментатора, считай у официанта при спорте.
Вяльбе во благо наших лыжников, губер во благо себя любимого.
ОтветDinamik1
Все в первую очередь ради себя, а потом и наших.
Про успехи наших лыжников при Вяльбе наслышан, а кто такой Свищев? Очередной "эффективный менеджер", через которого идут потоки? Лучше бы все осталось как было.
Ответфростов
ЕВ Вяльбе при всем уважении - "технарь", а не политик. Наладить работу в сборной, обеспечить ее всем необходимым - да. Наладить отбор перспективных парней(не блатату) из юниоров - да. Отбить нападки на федерацию от всяких фраеров с микрофонами - да. И многое, многое другое - да.
Но вот на международной поляне - полный провал. В ФИС надо было расставлять своих людей до 2022 или даже 2014 года. Включая свою кандидатуру на пост президента ФИС. И проводить 40-50% гонок КМ-ЧМ в РФ и РБ. Тогда не было бы ситуации с "отстранением". Это мы бы отстранили скандинавские страны от лыж, как тока они там чет булькнули про запрет приезда в их страну российско-белорусских лыжников на КМ. Временное отстранение национальной федерации(Норвегии), извинения, штраф и гарантии недопущения в дальнейшем подобного. Иначе - полный бан "астматиков" на уровне полностью подконтрольного нам ФИС.
Мистер Флюгер на месте
