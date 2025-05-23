«Вторая лига и медиафутбол – небо и земля. В медиафутболе пешком ходишь, уровень совсем несерьезный». Жамалетдинов о турнирах

Тимур Жамалетдинов сравнил уровень во Второй лиге и в медийном футболе.

«Я впервые играю во Второй лиге. Так сложились обстоятельства. Не могу сказать, что жалею о чем-то.

Два месяца до перехода тренировался сам и с медийной командой. Когда трансферное окно в Первой лиге закрылось, задумался о том, чтобы остаться до лета в Медиалиге. Просто не было других вариантов.

Когда поступило предложение из Орехова-Зуева, особо даже не раздумывал. Сейчас с уверенностью могу сказать, что Вторая лига и медиафутбол – небо и земля.

Казалось бы, Вторая лига, якобы низкий уровень. Но на самом деле медиафутбол совсем несерьезный – больше для настроения и позитива. На то он и медиа. Там никто не будет требовать.

Тут – сразу ощутимо! Пацаны такого же возраста, однако у них заложена футбольная школа, базовые вещи. Тут хотя бы чувствуешь уровень сопротивления. А в медиафутболе просто пешком ходишь. Пусть у нас молодые ребята, но уровень совсем разный. С удовольствием работаю и тренируюсь. Ни о чем не жалею», – сказал нападающий «Знамени Труда».

Форвард ранее выступал в Winline Медиалиге за «Родину Медиа ».