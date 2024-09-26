Главный тренер Lotus Нарзиев будет получать удар электрошокером за каждый мат в адрес арбитра в матче с «Родиной Медиа»

Ахмад Нарзиев будет получать удар электрошокером за каждый мат в адрес арбитра.

«Как вы знаете, наш тренер бывает очень импульсивен и эмоционален во время матчей по отношению к судьям, поэтому на матче с «Родиной Медиа» его будет ждать небольшое испытание.

За каждое матное слово в сторону арбитра, Ахмад будет получать удар током, через специальную повязку фиксирующуюся на руке!» – написали в клубном телеграм-канале.

Lotus сыграет с «Родиной Медиа » в 5-м туре Winline Кубка Медиалиги.