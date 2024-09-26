Главный тренер Lotus Нарзиев будет получать удар электрошокером за каждый мат в адрес арбитра в матче с «Родиной Медиа»
Ахмад Нарзиев будет получать удар электрошокером за каждый мат в адрес арбитра.
«Как вы знаете, наш тренер бывает очень импульсивен и эмоционален во время матчей по отношению к судьям, поэтому на матче с «Родиной Медиа» его будет ждать небольшое испытание.
За каждое матное слово в сторону арбитра, Ахмад будет получать удар током, через специальную повязку фиксирующуюся на руке!» – написали в клубном телеграм-канале.
Lotus сыграет с «Родиной Медиа» в 5-м туре Winline Кубка Медиалиги.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Lotus
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