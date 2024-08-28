  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Народная Команда» запустила челлендж: игроки других клубов, которые отпразднуют спартаковским жестом гол «Коням» или «Чисто Питер», получат 10 тысяч рублей
0

«Народная Команда» запустила челлендж: игроки других клубов, которые отпразднуют спартаковским жестом гол «Коням» или «Чисто Питер», получат 10 тысяч рублей

Вагабонд и «Народная Команда» запустили челлендж на 10 тысяч рублей

Игрок любой команды, забивший гол в ворота «Коней» или «Чисто Питера» и отпраздновавший его спартаковским жестом (показав ромб), получит от Ваги и «Народной» 10 тысяч рублей.

Челлендж продлится весь сезон, количество голов неограниченно.

Автоголы игроков «Коней» и «ЧП» также будут учитываться. За гол красным мячом также заплатят 10 тысяч.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Народной Команды»
деньги
logoWinline Медиалига
logoВагабонд
logoНародная Команда
logoЧисто Питер
logoКони
Кубок Лиги МФЛ
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вагабонд перешел в «Народную Команду» на период Кубка Надежды 
сегодня, 08:22
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Слон пропустит матч с «Амкалом» из-за травмы
сегодня, 14:28
Гуди – игрок «Родины Медиа»
сегодня, 13:01
Сослан Гатагов: «Прокоп – токсик. У него раздутое эго. СМИ разогнали, что он мессия российского футбола»
сегодня, 12:22
Табрик на правах аренды перешел в Fight Nights
сегодня, 10:43
«Несусветная дичь». Вратарь «Динамо» Лунев об участии команд Медиалиги в Кубке России
80сегодня, 09:34
Вагабонд перешел в «Народную Команду» на период Кубка Надежды 
сегодня, 08:22
Дидар сыграет за одну из команд в Кубке Медиалиги: «Хочу закрыть все конфликтные моменты с Николаем Осиповым»
вчера, 20:13
Lotus презентовал Анохина. Хавбек в течение 10 часов повторял фразу «Я новый игрок Lotus»
2вчера, 20:07
«Амкал», 2Drots и «Броуки» – команды, которые с вероятностью 90% попадут в финал четырех». Осипов о шансах клубов
вчера, 19:43
2Drots отдадут Вагабонда в аренду
1вчера, 19:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Амкал» сыграет с «Космосом» 4 сентября в Долгопрудном в 3-м раунде Кубка России
526 августа, 17:45
ХК «10» и Rocket Team сыграют в финале 2-го сезона Медийной хоккейной Лиги
25 августа, 09:38
Rocket Team переиграли Tru Fighters, ХК «10» обыграл NBSK. Результаты 1/2 финала Медийной Хоккейной Лиги
24 августа, 20:17
Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в ФК «10» Азамата. В прошлом сезоне форвард играл в РПЛ
1123 августа, 19:30
Герман о составе «Амкала» по Доте: «Можно, но я слышал, что дотеры психологически нестабильны»
22 августа, 15:01Киберспорт
ХК «10» сыграет с «Чисто Питер» за выход в полуфинал, Tru Fighters поборются с чемпионами Hockey Brothers. Расписание плей-ин Winline Медийной Хоккейной Лиги
120 августа, 10:04
Трегулов и Сибскана – в заявке «Амкала» на матч Кубка России против «Велеса»
219 августа, 19:55
Экс-хавбек «Урала» Лунгу – игрок медиафутбольной команды «СиндЕкат»
619 августа, 15:16
«Чисто Питер» победил AV SOFT, Hockey Brothers уступили Rocket Team. Результаты последнего тура регулярки Медийной Хоккейной Лиги
18 августа, 19:35
Экс-форвард «Зенита» Гасилин перешел в ФК «Банка»
912 августа, 12:51