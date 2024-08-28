«Народная Команда» запустила челлендж: игроки других клубов, которые отпразднуют спартаковским жестом гол «Коням» или «Чисто Питер», получат 10 тысяч рублей
Вагабонд и «Народная Команда» запустили челлендж на 10 тысяч рублей
Игрок любой команды, забивший гол в ворота «Коней» или «Чисто Питера» и отпраздновавший его спартаковским жестом (показав ромб), получит от Ваги и «Народной» 10 тысяч рублей.
Челлендж продлится весь сезон, количество голов неограниченно.
Автоголы игроков «Коней» и «ЧП» также будут учитываться. За гол красным мячом также заплатят 10 тысяч.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Народной Команды»
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