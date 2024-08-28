«Народная Команда» запустила челлендж: игроки других клубов, которые отпразднуют спартаковским жестом гол «Коням» или «Чисто Питер», получат 10 тысяч рублей

Вагабонд и «Народная Команда» запустили челлендж на 10 тысяч рублей

Игрок любой команды, забивший гол в ворота «Коней» или «Чисто Питера » и отпраздновавший его спартаковским жестом (показав ромб), получит от Ваги и «Народной » 10 тысяч рублей.

Челлендж продлится весь сезон, количество голов неограниченно.

Автоголы игроков «Коней» и «ЧП» также будут учитываться. За гол красным мячом также заплатят 10 тысяч.