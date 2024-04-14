Иван Некласико: «Я за свободу СМИ»
Иван Некласико против бойкотов СМИ в медиафутболе.
– Тебе можно разговаривать с нами?
– Я обошел бойкот, который объявляют в адрес СМИ. Я никого не бойкотирую, я за свободу СМИ.
– Как тебе роль игрока?
– Я как Нголо Канте.
– Самый милый?
– Ну это тоже. Туда-сюда бегаю без остановки, но заменили. Суки! – рассказал журналист телеграм-канала «Некласико» и участник благотворительного матча звезд Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.
Напомним, 13 апреля в Одинцове прошел благотворительный матч «Журавли» с участием звезд Медиалиги в поддержку пострадавших при трагедии в «Крокусе». Капитанами команд стали Ислам Халилов и Артем Донсков, выведшие более 100 человек из «Крокуса».