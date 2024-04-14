Иван Некласико: «Я за свободу СМИ»

Теги брань Winline Медиалига Медиафутбол

Иван Некласико против бойкотов СМИ в медиафутболе.

– Тебе можно разговаривать с нами?

– Я обошел бойкот, который объявляют в адрес СМИ. Я никого не бойкотирую, я за свободу СМИ.

– Как тебе роль игрока?

– Я как Нголо Канте.

– Самый милый?

– Ну это тоже. Туда-сюда бегаю без остановки, но заменили. Суки! – рассказал журналист телеграм-канала «Некласико» и участник благотворительного матча звезд Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

Напомним, 13 апреля в Одинцове прошел благотворительный матч «Журавли» с участием звезд Медиалиги в поддержку пострадавших при трагедии в «Крокусе». Капитанами команд стали Ислам Халилов и Артем Донсков, выведшие более 100 человек из «Крокуса».

Медиафутбол становится тем, с чем боролся

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