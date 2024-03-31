Григорян о возвращении в Медиалигу: «Такая возможность есть, но меня интересует исключительно профессиональная часть, а не шоу»

Александр Григорян готов вернуться в медиафутбол.

– Есть ли возможность вашего возвращения в ?

– При определенных условиях есть. Я думаю, те, кто теоретически могут меня пригласить, это сделают для шоу. Но мы вряд ли договоримся, потому что меня интересует исключительно профессиональная часть, – рассказал бывший тренер клубов РПЛ.

Ранее в медиафутболе Григорян возглавлял « », однако ушел из него через два месяца. Также в это межсезонье тренировал «Коней», но покинул клуб спустя некоторое время.