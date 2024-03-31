Григорян о возвращении в Медиалигу: «Такая возможность есть, но меня интересует исключительно профессиональная часть, а не шоу»

Теги премьер-лига Россия Александр Григорян Winline Медиалига ФК Матч ТВ Медиафутбол

Александр Григорян готов вернуться в медиафутбол.

– Есть ли возможность вашего возвращения в Медиалигу?

– При определенных условиях есть. Я думаю, те, кто теоретически могут меня пригласить, это сделают для шоу. Но мы вряд ли договоримся, потому что меня интересует исключительно профессиональная часть, – рассказал бывший тренер клубов РПЛ.

Ранее в медиафутболе Григорян возглавлял «Матч ТВ», однако ушел из него через два месяца. Также в это межсезонье тренировал «Коней», но покинул клуб спустя некоторое время.

3 комментария
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поразительно что к профессиональной части , Григорян не имеет почти никакого отношения
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В Коммент шоу лучше, там всё профессионально 😁
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Потому что я и есть шоу
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