Григорян о возвращении в Медиалигу: «Такая возможность есть, но меня интересует исключительно профессиональная часть, а не шоу»
Александр Григорян готов вернуться в медиафутбол.
– Есть ли возможность вашего возвращения в Медиалигу?
– При определенных условиях есть. Я думаю, те, кто теоретически могут меня пригласить, это сделают для шоу. Но мы вряд ли договоримся, потому что меня интересует исключительно профессиональная часть, – рассказал бывший тренер клубов РПЛ.
Ранее в медиафутболе Григорян возглавлял «Матч ТВ», однако ушел из него через два месяца. Также в это межсезонье тренировал «Коней», но покинул клуб спустя некоторое время.