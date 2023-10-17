«Мне срать, что дает лига. Она делает это для себя, не для команд». Маврин о выездных матчах Медиалиги

Теги брань Winline Медиалига Василий Маврин ЛФК «Титан» Медиафутбол

Хавбек «Титана» Василий Маврин поделился мнением о выездных матчах Winline МФЛ.

«Мне не принципиально, мне какая разница? Пришло бы два человека, как на ЛФЛ, – это не меняет ситуацию. Это же проблема не команд, в том числе. Люди, которые в Минске, они даже не в курсе были, что какой-то матч будет. Рассказывать самим? Соцсети разного уровня. Соцсети лиги – больше по охвату.

Мне срать, что дает лига. Она дает стадионы не для команд, а делает это для себя, для того, чтобы она расширялась и становилась мощнее. Для себя, не для команд. Для команд это отдельный бонус. Если бы мы играли на «Москвиче», я бы точно так же кайфовал и не переживал.

Те выезды, на которые я съездил с «Амкалом», их не переплюнуть. Или последний матч в Казани с «дротами». Таких матчей по популярности, ажиотажу и атмосфере не будет в ближайшее время», – рассказал хавбек «Титана».

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