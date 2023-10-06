Василий Маврин: «Доволен медийным развитием «Титана». Победы на поле и у «Родины» есть, но кроме Тарасова и Текилы у них – никого»

Василий Маврин доволен медийным развитием «Титана».

– Каким результатом «Титана» будешь доволен по итогам сезона?

– Я уже доволен. Я доволен тем, что «Титан» сейчас развивается как медиакоманда. Я этим доволен – это самый главный результат, а не какие-то победы на поле. Победы на поле есть и у «Родины Медиа», но при этом какого-то развития... кроме Димана [Тарасова] и Текилы, к сожалению – никого. Даже Блатов, ну так, постольку поскольку что-то снимает.

А здесь я вижу перспективу у пацанов, которые могут еще раскрыться и, возможно, станут любимчиками для аудитории, – сказал хавбек «Титана».