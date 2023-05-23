Сибскана о травме: «Не был готов выйти против «Дружины». С «Эгриси» на одной ноге бегал»

Андрей Сибскана рассказал об усугублении своей травмы.

«Не был готов выйти сегодня против «Дружины». Произошло усугубление травмы, поеду лечиться к новым докторам. Давненько не ломался, лет пять вообще не знал, какие мышцы существуют.

Очень тяжко, с «Эгриси» на одной ноге выходил – мучаться нет смысла. Пока даже диагноз не могут поставить. Все снимки показывают, что я здоров как бычара. Очевидно, я расстроился, хочется играть», – сказал капитан «Амкала».