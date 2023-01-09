«Амкал» чуть сильнее 2Drots по составу. Изменения Маврина свели на нет всю проделанную до этого работу». Бабин о поражении в 1/4 финала

Юрий Бабин высказался о поражении «Амкала» от 2Drots в 1/4 финала Winline Медиалиги (3:4).

– Вы давали 70% на преимущество «Амкала» в четвертьфинале с 2Drots. За счет чего должны были побеждать?

– «Амкал» чуть сильнее 2Drots по составу, плюс мы долго и планомерно готовились к плей-офф: наигрывали нашу модель, схему, я детально изучил всех игроков. Было понимание, как готовить команду к ключевым играм. Провели просто прекрасную физическая подготовку. На групповом этапе проверили многих, наиграли основные связки.

– «Амкал» четвертьфинал проиграл. Вам были непонятны решения Маврина-тренера. Что не так?

– То, что Вася устроил с командой за две недели, и как был сыгран четвертьфинал, описывается одной фразой – все наоборот. Принципиально другая схема в 3 центральных защитника усложняла действия в обороне и начало атак. По сути, только Дуб, Сибскана и Маменко играли на привычных позициях, остальным пришлось сильно перестроиться. Связки на поле – сырые, конкретно Довбня и Бара были не готовы, хотя оба отличные игроки. Две недели перед матчем не велось работы над физподготовкой. Эти изменения свели на нет всю проделанную до этого работу.

Вместо того, чтобы в перерыве все внимание уделить команде и спасать матч, шли разговоры с судьей. После игры искали крайних, свалили вину на индивидуальные ошибки. Я никогда не перекладывал вину на игроков. Я тренер, я отвечаю за результат и качество игры. У меня игроки так массово не ошибались [улыбается]. Почему они не ошибались так явно? Тоже повод задуматься. Разочарован этой игрой, – сказал бывший тренер «Амкала» в интервью Sports.ru.

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