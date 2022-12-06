«В первом сезоне игра давалась намного легче». Шибаев и Фартуна сравнили два сезона Winline Медиалиги

Футболисты 2Drots Борис Фартуна и Алекс Шибаев сравнили два сезона Winline Медиалиги.

Яна: Чемпионы! Второй раз, второй сезон. Скажите, в чем отличие по вашему от первого сезона МФЛ?

Алекс: В первом сезоне, мне кажется, нам намного легче далась игра. В этом сезоне мы начали с очень... таких себе результатов.

Борис: Но это вопрос хороших команд, потому что появились намного более оснащенные ребята, которые есть в ротации также в командах. Начала заинтересовывать лига других людей просто.