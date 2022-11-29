«В моем топе Вася в тройке лучших». Терлецкий о не номинации Маврина на приз «Игрок года»

Крысева высказался о непопадании Василия Маврина в список номинантов на приз Winline Media Football Awards «Игрок года».

«Понимаю, что все премии субъективны, но я даже не представляю аргументацию, почему Маврин не попал в список претендентов на игрока года.

В моем личном топе Вася точно в тройке лучших, а тут он даже в топ-28 не попал. Странности», – написал журналист «СЭ» Севастиан Терлецкий в свое телеграм-канале.

Претенденты на приз «Игрок года»