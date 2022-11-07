Василий Маврин: «В такой футбол я не хочу возвращаться»

Полузащитник «Амкала» Василий Маврин рассказал о своем восстановлении после травмы и почему не хочет играть в Winline Медиалиге.

– Что со здоровьем? Когда ты вернешься?

– В такой футбол, в который мы сейчас играем, я не хочу возвращаться. Мне не близка ситуация, которая у нас сейчас происходит в команде. Думаю, у «Дротов» сейчас такая же ситуация.

– Что ты имеешь ввиду?

– Когда медиалюди, на которых все держится, они в негативе, тот же Крап. Раньше он был лицо канала, несмотря на то, какой он был: плохой, хороший, а сейчас у него нет игровой практики, и становится очень плохо.

Если ты не играешь, то не будешь развиваться. Сейчас у нас стагнация, и меня это пугает. Почему я дополнительно играл? Я играл не за бабки, чтобы где-то сломаться. Я играл, потому что мне нужна была игровая практика, чтобы не стагнировать, не стоять на месте, а развиваться.

– То есть даже если ты будешь здоров, то в МФЛ уже не сыграешь?

– Скорее всего так и будет.

– А восстановление сколько?

– Ну, вообще еще неделя в гипсе. А со следующей недели начинаю работать с кинезиологами. Буду восстанавливаться, – сказал Маврин в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.

Напомним, Василий Маврин сломал ногу в матче бизнес-лиги.