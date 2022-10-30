Сибскана близок к завершению карьеры: «Я бы и раньше закончил, если бы не было каких-то интересных ивентов»

Сибскана признался, что может завершить карьеру в медиафутболе в скором времени.

– Летом ты говорил, что думал, что это последний твой год в медиафутболе. Что сейчас думаешь?

– Близок к этому. В принципе, да.

– К завершению карьеры?

– Конечно. Ну а что, пора. Если бы не было каких-то интересных ивентов на горизонте, я бы и раньше закончил.

Мы должны были ехать в Англию, я только ради этого и следил за питанием, тренировался, старался.

Но сейчас и помимо Англии есть пара интересных выездов, дальних и ближних. Так что еще попыхтим.

А, может, быстрее придут бездушные ###### наемники, и я окончательно сяду на банку. Тоже вариант. Как говорится, молодые подскажут, когда нужно уходить, – сказал капитан «Амкала» в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.