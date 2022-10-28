Маврин о травме: «Безнадега и тильт. По срокам 4 недели, я надеюсь – 3»
Полузащитник «Амкала» Василий Маврин рассказал о свое состоянии после полученной травмы.
– Как самочувствие?
– Безнадега и тильт – нормальное самочувствие.
– Что по срокам?
– Я не знаю. Доктор говорит, что 4 недели. Я надеюсь 3.
– Чтобы успеть сыграть в финале?
– (смеется)
Беседа была опубликована в телеграм-канале Амкал Live.
Василий Маврин сломал ногу в матче бизнес лиги. Сообщалось, что срок восстановления – 6 недель.
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