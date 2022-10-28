Маврин о травме: «Безнадега и тильт. По срокам 4 недели, я надеюсь – 3»

Полузащитник «Амкала» рассказал о свое состоянии после полученной травмы.

– Как самочувствие?

– Безнадега и тильт – нормальное самочувствие.

– Что по срокам?

– Я не знаю. Доктор говорит, что 4 недели. Я надеюсь 3.

– Чтобы успеть сыграть в финале?

– (смеется)

Беседа была опубликована в телеграм-канале Амкал Live.

Василий Маврин сломал ногу в матче бизнес лиги. Сообщалось, что срок восстановления – 6 недель.