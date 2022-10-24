Сибскана о переходах в Медиалиге: «Трансферы должны быть единичными, чтобы был эффект «вау»

Капитан «Амкала» Сибскана поделился мнением о трансферах в медиафутболе.

«Жаль Ромароя, жаль Льва, даже за качка Фила обидно. У них утащили самый ценный ресурс.

Медиафутбол – это в первую очередь личности. Футбол и результат на втором плане должны быть в идеале. И когда у команды уходят самые яркие личности – по сути теряется облик, лицо клуба. Название коллектива вторично, важно кто состоит в нем.

И «Амкал» вынужден играть по этим правилам, чтобы быть конкурентоспособным. Конечно, я рад, когда приходят в нашу команду сильные футболисты. Но при этом понимаю, насколько скучнее будет играть с тем же , где уже нет пары главных звезд, против 2Drots, где за год сменилось 90% состава, против (тут вообще только название осталось – прим. Сибсканы), против «Ромы» и тд.

должны быть единичными, чтобы был прям эффект «вау», чтобы игрок покидал команду, когда на 100% уже отдал ей все, что мог. Либо как, например, , который не смог сходу раскрыться в дротах и перешёл оттуда не в качестве главной звезды», – написал Сибскана в своем телеграм-канале «Дисс на всех».