Сибскана о переходах в Медиалиге: «Трансферы должны быть единичными, чтобы был эффект «вау»
Капитан «Амкала» Сибскана поделился мнением о трансферах в медиафутболе.
«Жаль Ромароя, жаль Льва, даже за качка Фила обидно. У них утащили самый ценный ресурс.
Медиафутбол – это в первую очередь личности. Футбол и результат на втором плане должны быть в идеале. И когда у команды уходят самые яркие личности – по сути теряется облик, лицо клуба. Название коллектива вторично, важно кто состоит в нем.
И «Амкал» вынужден играть по этим правилам, чтобы быть конкурентоспособным. Конечно, я рад, когда приходят в нашу команду сильные футболисты. Но при этом понимаю, насколько скучнее будет играть с тем же Reality, где уже нет пары главных звезд, против 2Drots, где за год сменилось 90% состава, против «На Спорте» (тут вообще только название осталось – прим. Сибсканы), против «Ромы» и тд.
Трансферы должны быть единичными, чтобы был прям эффект «вау», чтобы игрок покидал команду, когда на 100% уже отдал ей все, что мог. Либо как, например, Прокоп, который не смог сходу раскрыться в дротах и перешёл оттуда не в качестве главной звезды», – написал Сибскана в своем телеграм-канале «Дисс на всех».
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