Эдамс о группе B: «Наша группа намного слабее. Мы тоже спустились до такого уровня»

Капитан 2Drots Эдамс заявил о снижении уровня игры его команды и сравнил группы Winline Медиалиги.

«Наша группа намного слабее, чем вторая, соответственно мы тоже спустились до такого уровня игры. Надеюсь, что мы сейчас сделаем пару товарок с хорошими командами второй лиги или кфк, может быть, которые могут дать нам реальный бой.

Нам нужно сыграть с максимально сильным соперником, который нас будет держать максимально все 90 минут в тонусе, где не мы будем играть первым номером.

Надеюсь, что такие матчи у нас будут до плей-офф», – написал Эдамс в своем телеграм-канале «Я Эд, а не Эдик».