Кирилл Дубников: «Сегодня про меня говорит все комьюнити»

Нападающий «На Спорте» Кирилл Дубников прокомментировал слухи о своем переходе в «Амкал».

«Не буду опровергать или подтверждать. Просто еще раз напомню, что Сибскана и Герман писали, что я ноунейм, а сегодня про меня все комьюнити говорит», – сказал Кирилл Дубников в интервью телеграм-каналу «Некласико».

Ранее ТГ-канал журналиста «СЭ» Терлецкого сообщил, что Дуб переходит в «Амкал».

На этой неделе в Медиалиге открывается окно дозаявок.