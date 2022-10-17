Кирилл Дубников: «Сегодня про меня говорит все комьюнити»

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Нападающий «На Спорте» Кирилл Дубников прокомментировал слухи о своем переходе в «Амкал».

«Не буду опровергать или подтверждать. Просто еще раз напомню, что Сибскана и Герман писали, что я ноунейм, а сегодня про меня все комьюнити говорит», – сказал Кирилл Дубников в интервью телеграм-каналу «Некласико».

Ранее ТГ-канал журналиста «СЭ» Терлецкого сообщил, что Дуб переходит в «Амкал».

На этой неделе в Медиалиге открывается окно дозаявок.    

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